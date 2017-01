Antonio Burgos la lía con su despedida a Bimba Bosé

Mientras no sólo el mundo de la moda y la canción lloraban amargamente la muerte de Bimba Bosé, a la que también despedían con todos los honores muchas caras conocidas de la televisión, como la mayoría de los que participaron con ella en la última edición de Levántate All Stars, Antonio Burgos la liaba en las redes sociales con su particular manera de decirla adiós.

El escritor comenzó de inmediato a recibir numerosas críticas por un comentario con el que pretendía responder al tuit de Miguel Bosé por la muerte de su sobrina Bimba, en el que se podía leer "buen viaje Bimba, mi cómplice, mi compañera, mi amor, mi hija querida. Guíame".

Antonio Burgos decidió contestar este tuit con el siguiente comentario: "Buen viaje ¿dónde? Vaya con el laicismo de la moda del 'donde quiera que esté", al tiempo que citaba al propio Miguel Bosé.

El comentario de Burgos fue muy criticado de inmediato por los tuiteros, e incluso algunos han arremetido contra él con insultos, sobre todo por el hecho de haber mencionado en su respuesta a Miguel Bosé, que, como es lógico, atraviesa un duro momento por la muerte de su sobrina Bimba a los 41 años, víctima de un cáncer.

Hay que recordar que algo similar ocurrió con la figura de este escritor tras la muerte, en julio de 2015, tras el fallecimiento de Javier Krahe. En aquel entonces, Antonio Burgos aprovechó para lanzar un irónico tuit en el que recordaba que el cantautor era quien había escrito en esa misma red social "Muere el cantautor Javier Krahe a los 71 años. Fue el de "cómo cocinar un crucifijo", lo que no gustó nada a los seguidores del finado.

Además de comentar fallecimientos, Burgos también es recordado por escribir: "¿Por qué las tiorras separatistas, ora vascongadas, ora catalanas, ora de Bildu, ora de la CUP, han de ser tan feas?". Según él, "al igual que a las pelorratas proetarras de Bildu les dicen genéricamente 'las Nekanes', estoy por sacar de pila como 'las Flequis' a estas horrorosas nekanes de la CUP, que aunque ronean de separatistas, han prestado a España el impagable servicio de mandar a Mas a tomar por saco", por lo que afirmó que "no es que quieran separarse de España: es que quieren que las echemos. Por horrorosas y antiestéticas".