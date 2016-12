Antonia San Juan le da la espalda desnuda a 2016

Pocos días después de confesara en la Hora Punta de Cárdenas, en La 1, las dificultades que estaba teniendo para encontrar trabajo, "es difícil moverme porque estoy muy marcada por los personajes que hago", Antonia San Juan ha querido darle la espalda a un año que no le ha sido propicio con una fotografía en la que aparece completamente desnuda.

La actriz se quejó de estar un tanto encasillada, "todo lo que he hecho ha sido de mi productora, excepto 'La que se avecina' y 'Gym Tony', últimamente", y hasta de sus problemas con los representantes que le han llevado, "he tenido cinco porque me he peleado con todos. Una directora de casting dijo que aunque cambiara de representante no iba a trabajar".

Antonia San Juan, que en la actualidad se encuentra de gira con su obra de teatro 'Mi lucha', parece no haber levantado cabeza desde que dejó la exitosa serie de Telecinco y su personaje de la excéntrica Estela Reynolds, y por eso quizás ha posado de esa guisa frente al espejo, con la frase "dándole la espalda al 2016. Bienvenido 2017".

Este no es el primer desnudo que protagoniza la artista, ya que hace unos meses ya subió una foto en las redes sociales sin nada de ropa para cargar contra aquellos que "agreden y ofenden" en internet. A la actriz le gusta mostrarse como ella es: natural y sin miedo a las opiniones porque tal y como ella dice, "no van a sacar nada más que una mujer de 55 años desnuda".

Pese a sus quejas, la canaria ha vuelto a protagonizar un nuevo videoclip producido y escrito por Víctor Lemes, en el que canta 'Falaz Navidad', la nueva producción del cantautor con quién se va de gira de vez en cuando por los teatros.

"Falaz Navidad" trata sobre un relato escrito que habla sobre los tópicos de una cena familiar en Navidad donde casi siempre suele ocurrir lo mismo. La letra de la canción habla sobre todas las situaciones que habitualmente suelen pasar en este tipo de cenas y también hace algunos guiños a los villancicos navideños.