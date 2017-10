Andrea C: "Ha sido el peor verano de mi vida por no poder tener sexo"

Andrea C. es el ejemplo claro de que no es cierto, como es opinión generalizada, que en programas como Mujeres y Hombres y Viceversa todo el mundo se enrolla con el de al lado y practican sexo a todas horas. Ella al menos cuenta que lo está precisamente pasando muy mal por esa ley del programa de prohíbir a todos los participantes a tener sexo mientras concursan en él.

Eso es lo que peor lleva esta granadina de Motril lo cuenta esta semana desnuda como portada de Interviú, "ha sido el peor verano de mi vida, soy muy fogosa y no he podido tener sexo". Al parecer no lo ha practicado exactamente desde junio, que fue cuando entró en el programa, aunque espera poder 'vengarse' más pronto que tarde, "espero que todo esto tenga una recompensa luego y... que sea con Iván".

Y es que este tronista es ahora su gran objetivo, por mucho que al principio tuviera otro muy distingo, "al principio me gustaba Joni, pero a éste se le cae la baba por todas". Quizás por eso confiese que "tengo mucho carácter y no me sale llevarme bien con las que en realidad son mis rivales".

Como ella misma reconoce en la entrevista en esta publicación, se gana la vida como camarera de discoteca, después de haber tenido que labrarse ella misma una vida que desde luego no ha sido sencilla porque fue abandonada por su padre y desde hace unos años es también huérfana de madre.

Andrea se define como "muy impulsiva, sensible y sentimental y leal con los que me rodean", y puntualiza que "no me creo la mejor ni la más guapa, soy la más real". Aunque comparte hotel con las otras pretendientas, aclara que "estamos en habitaciones independientes, y es cierto que a veces tomamos algo, pero yo soy una niña muy mía".

Lo que tiene claro es que ninguna de sus compañeras lo va a tener fácil con ella, "nunca me callo ante nada, no le tengo miedo a nadie", y les advierte a todas que "ninguna chica me va a achantar, antes me la como". La granadina tiene muy claro cuál es su principal meta en estos momentos, "estoy centrada en mi tronista Espero toda la semana el día de grabación para verle y poder tenerle cerca".