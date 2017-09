Ana Rosa Quintana, la nueva abogada de Juana Rivas

"Me empieza a golpear por la casa y al final me doy cuenta en el sillón que me está estrangulando, yo intento quitarle las manos pero no puedo porque pierdo las fuerzas , porque no puedo respirar y veo que me estoy muriendo. Imagino que él se da cuenta y me suelta, pero yo ya me había hecho mis necesidades encima, y él me dijo que no me preocupara, que todavía no me iba a matar, que me quedaba mucho por sufrir ". Esta es una de las declaraciones más fuertes que ha hecho este miércoles Juana Rivas en El Programa de Ana Rosa.

Después de comenzar el curso dialogando con María José Carrascosa, Ana Rosa Quintana quiso hacer lo propio con Juana Rivas, en su primera entrevista en televisión, cuya presencia justificó porque "ya hemos puesto al padre y ahora a Juana. Es una historia que no se conoce. Hay que escuchar las dos partes y solo hemos escuchado la del padre", antes de dejar claro que, apelando a su experiencia profesional siguiendo de cerca "muchos casos de mujeres maltratadas", ella al menos se cree "al completo" el testimonio de Rivas.

La única persona presente en el plató que defendió a la otra parte fue Arcadi Espada, quien apeló constantemente al estricto cumplimiento de la ley. Las palabras del periodista indignaron en más de una ocasión a la presentadora, que prometió "demostrar con papeles" la defensa de la mujer que está siendo investigada por un presunto delito de sustracción de menores.

Ana Rosa Quintana indicó que "creo que lo que cuenta es cierto, porque es constatable. No se ha sido justo con Juana y se ha podido equivocar, ahora tiene un despacho de abogados... Muchas veces, Arcadi, decimos que la justicia es igual para todos, pero a veces no es igual que te defienda un abogado de oficio que un gran gabinete de abogados", mientras el resto de sus colaboradores la apoyaban asegurando que si estuvieran en la piel de Rivas hubieran actuado de una forma similar.

Eso no convenció a Espada, para el que "la ley esta para objetivar esa irresponsabilidad. Hay tres personas que dirían que harían lo mismo que Juana Rivas. Hay tres irresponsables en esta mesa". Sus palabras sólo le valieron para que uno de sus compañeros de mesa le dijera que "eres un provocador", al tiempo que Ana Rosa puntualizaba que "a mí no me tiene que creer ningún juez y la audiencia tiene que decidir si te cree a ti o a mi",.

El que fuera fundador de Ciudadanos se mantuvo firme y subrayó que "la justicia ha hecho lo que tiene que hacer que es devolver a sus hijos con quien tiene que estar, que es con su padre", y le dijo a la presentadora que "el que tu te creas a Juana tiene el mismo valor que yo me crea al marido".