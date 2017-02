Ana Rosa Quintana afirma que le soltaría un puñetazo a Maradona

Definitivamente el paso de Diego Armando Maradona por Madrid, para ver este miércoles a su Nápoles en el estadio Santiago Bernabéu, no está siendo tan pacífico como la entidad napolitana había pedido que fuera a todos sus tifosi. Primero fue la agresión a un periodista, después la pelea con su novia y quién sabe cómo acabará la fiesta durante y después del partido.

Para enterarse en primera persona de lo acontecido con el reportero de la Cadena COPE, El Programa de Ana Rosa, de Telecinco, contactó este miércoles con el susodicho, Ángel García, para que contara lo que le pasó con el considerado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Según él, todo lo que había hecho fue hacer su trabajo, "le hicimos una pregunta tan dura como '¿qué esperas del partido del Nápoles?', y él me soltó un codazo y me empezó a dar palmaditas en la cara", y precisó que "le costaba mantenerse en pie, cojeaba".

Al escuchar ese relato, la presentadora Ana Rosa Quintana afirmó que "a mí me hace eso y le suelto un puñetazo", sobre todo porque, según ella, "no hay cosa que más me fastidie".

A partir de ahí fue cuando el exfutbolista negó que le hubiera tocado al periodista, y cuando llegó a precisar que "si yo te pego mano a mano te estropeo", algo que se pudo escuchar en antena ya que el micrófono de aquel todavía estaba abierto.

Manu Carreño, que también intervino en el programa de Tele, criticó con dureza la actitud de Maradona en los últimos tiempos, llegando a decir de él que "es un macarra", el mismo calificativo que había utilizado en la víspera otro periodista radiofónico como Carlos Herrera, en la Cadena COPE.