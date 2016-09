Ana Pastor lamenta que "Sánchez me da largas y Rajoy un 'no' muy claro"

El final del verano no sólo conlleva la vuelta al trabajo para los mortales anónimos sino también para los rostros televisivos. Uno de ellos es el de Ana Pastor, que regresa este domingo con nueva temporada de El Objetivo de La Sexta y que ha querido este viernes compartir tanto sus novedades como sus opiniones sobre el proceso de investidura del Congreso con los oyentes de Más de uno.

La presentadora, de la que Carlos Alsina quiso precisar en su espacio en Onda Cero que "no es presidenta del Congreso, ni tiene interés en serlo", adelantó que "aunque en este arranque sí hablaremos de política, por este bucle melancólico en el que estamos metidos, en esta temporada queremos hacer otras cosas, temas que hemos ido rodando en estos últimos meses, de España y de fuera, vinculados, por ejemplo, a la educación o el acoso escolar".

Después de confesar que "uno de los temas que más me fascina ahora es el proceso de Paz en Colombia, aparte de lo de Trump y el presidente mexicano", Ana Pastor lamentó el no poder seguir haciendo entrevistas políticas a nuestros principales líderes, "no he tenido esa posibilidad con Pedro Sánchez y Mariano Rajoy", aunque puntualizó que "a éste le pude entrevistar cuando era candidato en TVE, él me dice un no claro y Sánchez me da largas. Quería abrir el curso escolar con él pero desde su equipo me han dicho que 'los fines de semana son muy complicados'".

Respecto a en qué momento la abstención de Sánchez se convirtió en hacer a Rajoy presidente, ella subrayó que "no es una situación nueva, recordar lo que le costó a IU el tema de Monago, todas las entrevistas les recordaban cómo una abstencion habia facilitado ese gobierno". Según ella, "es muy bestia la campaña que hay contra él, la presión es tremenda, pero hay que pensar que Rajoy no se ha puesto durante cuatro años de acuerdo con nadie, y eso lo está pagando ahora".

Entre los temas con los que empezará este domingo está una encuesta que dijo "medirá el nivel de cabreo de los españoles cuando se habla de terceras elecciones, y son curiosas las respuestas de la gente, como los que dicen que si les hubieran dejado de pagar durante todo este tiempo ya habrían llegado a un acuerdo". Ella misma desveló que desde el primer momento creía en ella, "yo en junio hice una apuesta a que iba a haber terceras elecciones".

En el programa del domingo también revelará cuánto nos han costando todos los días sin Gobierno y cuántas mentiras se han dicho en el Congreso esta semana en el debate de investidura, porque la periodista cree que todavía sigue interesando al personal este tema, "el domingo pasado Al rojo vivo hizo un especial sobre el pacto PP-Ciudadanos, a las doce de la mañana, y tuvo un 9%, en un día en que la cadena hizo un 4%".

Alsina no quiso pasar la oportunidad de decirle que hay gente que le reprocha que interrumpe mucho las entrevistas, y ella destacó que "es cierto, e incluso alguien de la casa me vacila porque le mando muchos días un link de youtube de un periodista anglosajón en el que las interrupciones son antes de los cuatro primeros segundos de la respuesta, pero si pregunto una cosa concreta no me gusta que me vacilen, y a la gente tampoco".