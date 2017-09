Ana Pastor se crea un programa por su cuarenta cumpleaños

No será su primer doblete en la cadena, pero sí el primero en el que no va incluido un espacio informativo. Ana Pastor, directora de El Objetivo, va a ser una de las grandes protagonistas esta temporada televisiva en La Sexta, gracias también a ¿Dónde estabas entonces?, el programa con el que pretende hacer un recorrido, año a año, por la España de las últimas cuatro décadas, desde 1977, el año en que ella nació (cumplirá los 40 en diciembre), hasta la actualidad.

Precisamente ese detalle de su propia edad es lo que propició la idea de este espacio, como ella misma confesó: "Me gusta ver gente de esa generación a veces poco valorada en España. Se nos ocurrió, con la excusa de que cumplo 40 años y nuestro país también, tratar de contar la historia desde los ojos de los protagonistas, no de los políticos".

Concebido como un 'auténtico retrato social, una radiografía de cómo éramos y cómo fuimos cambiando", según ella se trata de "un programa en el que la gente se emociona, y me ha pasado a mí. Es como reenamorarte, y en eso estoy".

Ana Pastor se mostró encantada por este proyecto porque "nos han pasado cosas mágicas. Hemos encontrado gente que nos ha dicho que nadie nunca la había llamado para conocer su historia", aunque precisó que "el primer programa es más político porque es el inicio, pero hay todo tipo de historias. Estamos viajando por toda España para tratar de encontrar protagonistas por todos los lugares".

Precisamente esas personas son las grandes protagonistas de ¿Dónde estabas entonces?, y de ahí que hayan sido escogidas por algo concreto, "hemos hablado desde con la primera mujer que se divorció en España a con uno de los primeros homosexuales en recibir electroshock para intentar 'ser curado'".

Por toda la geografía

La popular presentadora señaló durante la presentación del espacio en el FesTVal de Vitoria que "vamos a ver todo tipo de contenidos en este programa y cameos espectaculares como Iñaki Gabilondo", y, a nivel personal, destacó que con el mismo "estoy aprendiendo mucho, me está enseñando mucho a escuchar".

Sobre lo que ha sentido al hacerlo subrayó que nunca ha sentido miedo, "no, viendo testimonios de mujeres como las que hemos visto, no, no lo he tenido. Esa generación cambió este país". Una de esas mujeres no será otra que Victoria Vera, la actriz que hizo el primer desnudo teatral en la conocida como ´época del destape', y tanto en su caso como en el del resto de protagonistas Ana Pastor resaltó que "ha formado parte de nuestra historia, y no nos vamos a dejar nada que no recuerden los españoles que ocurrió".

Hay que recordar, como lo hará el programa, que ese1977 en el que nació la presentadora de este nuevo espacio, fue un año de cambio social y cultural por la llegada de la democracia a España, hasta la actualidad, y contará por primera vez la historia del país a través de las voces de sus auténticos protagonistas: los ciudadanos.

El programa aportará una visión diferente a la que hasta ahora se había mostrado, al dar voz a quienes vivieron en primera persona los cambios de este país y hasta ahora nunca se les había reconocido. Además de los ya citados, los protagonistas serán una de las primeras ginecólogas que recetó la píldora, las víctimas del aceita de colza, un parado del año 84, uno de los bomberos presente en el accidente de Los Rodeos, la comunista que pasó por el Tribunal de Orden Público y fue encarcelada por sus ideas políticas, las víctimas de ETA, el Grapo o la ultraderecha que nunca habían hablado en televisión.

También se recogen acontecimientos no tan recordados pero de gran simbología en la España de la época, como la exhibición de la ikurriña cuando aún estaba prohibida por parte de los jugadores de la Real Sociedad y el Athletic antes de disputar un derbi en el ya desaparecido estadio de Atotxa.

Para conseguir todos estos testimonios Ana Pastor está recorriendo buena parte de la geografía española en busca de esas historias. Cada capítulo resume lo que ocurrió en uno de esos 40 años, e incluye -además de los testimonios personales- material de archivo inédito, fragmentos de películas y de programas de televisión, así como la música que se escuchaba ese año.

¿Dónde estabas entonces? será producido por Globomedia, con la realización y dirección de fotografía de La Caña Brothers, y ha contado con una colaboración muy especial, la de El Último de la Fila. La sintonía, que protagoniza la cabecera y da nombre al programa, es una versión nueva para este proyecto que han grabado Manolo García y Quimi Portet de su famosa canción 'Insurrección'.