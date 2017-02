Alyson explota de celos por un masaje entre Daniella y Marco

Las cosas no van bien entre Marco Ferri, el concursante italiano de 'GH VIP' y su novia, Aylén. Ambos mantuvieron una tensa conversación a través del teléfono del programa, algo que no sentó nada bien al modelo que lladó "egoísta" a su pareja por la reacción que había tenido con él. Y es que su chica no lleva nada bien ese extraño 'jueguecito' que se traen entre manos Ferri y su compañera de 'reality' Alyson.

"Habría querido que me hubiese cargado de buenas energías en esos dos minutos. Luego, una vez haya salido, aclaro lo que ella quiera, pero creo que fue un poco egoísta", explicaba. A pesar de todo, el tema no quedó allí, y con todos los participantes involucrados en el estado sentimental de Marco, lo que parecía un inocente gesto por parte de Daniela Blume provocó una sorprendente reacción en Alyson, acostumbrada a ser el apoyo principal del joven dentro del concurso.

La locutora quiso ayudar a su compañero con una charla y un delicado masaje de espalda con el que pretendía relajarle. Algo que no consiguió por la reacción de Alyson, que lejos de alegrarse por el trato que le estaba dando, les espetó: "Voy a decir algo un poco fuerte pero que llevo un tiempo pensando. Si yo fuera la novia de Marco, eso me molestaría más que una amistad con alguien". Una frase que denota ese pequeño ataque de celos que sintió al ver a su 'amigo especial' en manos de otra.