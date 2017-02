A Alyson Eckmann se le salen los pezones

Sin Aída, es decir, sin discusiones que llevarse a la boca, el único interés que podría despertar ya Gran Hermano VIP en la cada vez menor audiencia con que cuenta es con que alguien diera rienda a sus instintos sexuales. Y si éstos fallan que cuando menos alguien muestre algo de más que no tendría que mostrar.

En esas casi estuvo Alyson Eckmann, que empezó jugando con Marco Ferri, con el que cada vez tiene mayor sintonía, y casi termina haciendo topless en el jardín, con esa extraña manía suya de agitar las camisas cuando se las quita.

Eso es lo que hizo esta vez para tomar un poco de sol, mientras compartía confidencias con el italiano. En un momento dado de esa conversación, Alyson soltó "se me está saliendo un pezón, un poquito de por favor Marco", al ver que su biquini le estaba jugando una mala pasada.

Claro está que ese pezón no es el primero ni el que mejor ha lucido hasta la fecha la norteamericana, ya que con anterioridad, y mientras se ponía un vestido, se le resbaló uno de los tirantes y dejó su pecho al descubierto ante las cámaras.

Alyson, minutos antes del desliz, le había pedido una cosa al italiano, "no me mires las piernas", algo que él negó para a continuación casi diagnosticarla el por qué esa extraña manía suya a la hora de desvestirse, "eres la clásica tipa que lo hace cuando sale con un chico por su timidez".

La chica le respondió que no ha tenido muchas relaciones porque "yo busco que mi novio sea como mi mejor amigo". Fue decirlo y ponerse un poco tristona, "estoy tan sola Marco"". Lo malo para ella, y quizás también para el programa, es que el italiano parece no darse por aludido, o no se entera o no se quiere enterar.