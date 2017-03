Alonso Caparrós confiesa su adicción a la cocaína y al sexo

Como hacen con su formato diario, Telecinco había promocionado el estreno de Sábado Deluxe con la presencia de un famoso que iba a narrar "su peor pesadilla". El invitado en cuestión no fue otro que Alonso Caparrós, el tercer expulsado de la presente edición de Gran Hermano VIP, y su 'pesadilla' no fue otra que... la cocaína

El presentador charló con Jorge Javier Vázquez acerca de su adicción a las drogas, y precisó que empezó a consumir siendo menor de edad, a los 17 años, y que "soñaba con montañas de cocaína". Su adicción era tal que recuerda que "consumía sin medida alguna: ocho, diez, quince gramos, hasta que el cuerpo aguantara".

Según indicó, "me encontré con mi madre rogándome de rodillas que le contara lo que me estaba pasando", aunque lo peor fue la relación con sus hijos, "una noche estaba tan mal que mi hija entró en la habitación a abrazarme y me escondí, no quería joderles la vida y que tuvieran un padre pasando eso",

Alonso Caparrós explicó que había decidido hacer público su pasado porque la familia de Angie, su mujer, “tiene derecho a saber con quién se ha casado”. El presentador no se cortaba ni cuando tenía que trabajar, y así subrayó que antes de comenzar Furor, el programa que le dio a conocer, y que tuvieron con atarle las piernas con cinta adhesiva durante el show para intentar disimular el temblor.

Para desengancharse, acudió a la famosa clínica López Ibor, "estuve dos veces ingresado y los tratamientos me dejaban con muchos dolores, de terminarlos y aparecer babeando". Entre ese tratamiento contaba con sesiones de electroshock, que dice recibió para "desprogramarse" de la cocaína.

El concursante de Gran Hermano VIP puntualizó que vio la muerte "muy de cerca" en tres ocasiones, "pensé durante mucho tiempo que me iba a morir joven", y hasta confesó que, además de las drogas, también tenía otras aficiones no muy 'saludables', y por eso desveló que su familia había tenido a que ir a buscarle "a puticlubs a las 6 de la mañana".