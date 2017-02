Alessandro Lequio practicó sexo dos veces con Ivonne Reyes

Definitivamente, a Ivonne Reyes le va a terminar saliendo caro su paso por Gran Hermano VIP. Los escándalos que se están desatando fuera de la casa, desde que ella está dentro, pueden provocarla más disgustos a la venezolana que el dinero que pueda recibir por su participación en el reality de Telecinco, que dicen le venía muy bien después de tanto tiempo sin aparecer en el medio televisivo.

Primero, y tal y como ha sabido ya por parte de la organización del reality, se acaba de enterar que Pepe Navarro ha demostrado que no es el padre de su hijo, lo que le ha llevado a decir que "cuando salga la voy a armar muy gorda". Ahora, Alessandro Lequio, colaborador de El Programa de Ana Rosa, no sólo ha salido en defensa de aquel sino que ha revelado que él también mantuvo sexo con Ivonne, aunque fuera tan solo en dos ocasiones, cuando el expresentador de Esta noche cruzamos el Mississippi tenía su relación con ella.

El italiano ha intentado salir en defensa de Pepe Navarro, y su confesión ha pretendido demostrar que casi cualquiera podría ser el padre del hijo de Ivonne, dado que él mismo también había practicado sexo con ella en 1998, "Pepe no fue el único en la vida de Ivonne en aquella época. Yo fui un escarceo de Ivonne en el año 98", año en el que ella contaba con 30 años y él con seis más.

A diferencia de lo que ocurrió con Olvido Hormigos, al margen de que fuera ésta la que hiciera públicos sus supuestos encuentros sexuales con Alessandro Lequio, cuando éste ya estaba casado, ahora ha sido el propio conde el que ha asegurado que mantuvo unos encuentros íntimos con la venezolana, pero que éstos tuvieron lugar en una época en el que él no tenía pareja alguna, "yo era libre como una libélula entonces".

Sexo seguro

Alessandro Lequio recuerda que "fue muy breve, dos veces nada más", y asegura que "ella era una chica muy simpática", aunque eso no quieta para que él también se lave las manos en el tema del hijo de la venezolana, porque, según él, esos encuentros sucedieron en 1998, un año antes de quedar Ivonne embarazada, y que él fue uno más de los hombres con los que ella tuvo relaciones en esos años.

Al margen de no ser posible por las fechas, "eché las cuentas y no salen a no ser que tuviera el embarazo del elefante", el conde también está seguro de que él no podría haber sido el padre porque "yo tomé precauciones, practico sexo seguro siempre", motivo por el que subraya que "si me lo pidiera me sometería a las pruebas de paternidad sin problemas".

Lequio también recuerda de aquella época que "ella nunca me habló de Pepe", por lo que defiende completamente a Pepe Navarro y cree que los jueces deben revisar el caso, porque, como puntualizó en el El programa de Ana Rosa en el que colabora, "la justicia para ser coherente tiene que poder solucionar este problema porque esta situación causa muchos prejuicios, en primer lugar a un chico que no sabe quién es su padre y también a cuatro niños a los que le han adjudicado un hermano falso".

Hay que recordar que Alessandro e Ivonne coincidieron algunas veces en el programa de Telecinco Crónicas marcianas, que presentaba Javier Sardá, y él ha señalado que si ha querido contar ahora esta relación es porque ya había fotos de ambos juntos en aquella época. Ahora, los dos vuelven a coincidir en la misma cadena, aunque en programas diferentes.