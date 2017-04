Alejandro Sanz estropea a Antonio Banderas

O Alejandro Sanz no tiene el tirón de Antonio Banderas, o el programa de Toñi Moreno no ha cuajado y la audiencia empieza a desengancharse a las primeras de cambio. A la espera de ver las cifras de la tercera entrega, que pueden confirmar esa teoría, lo que está claro es que El árbol de tu vida perdió con el cantante 394.000 espectadores y 2,5 puntos de cuota de lo logrado por el actor en el día del debut. Pese a todo ganó por 90.000 espectadores a Got Talent Junior (1.687.000 y 14,6%), que a su vez tan sólo obtuvo 70.000 fieles más que la película que emitió Telecinco hace siete días, 'Esto es la guerra'. Quien ya no tiene remedio, ni va a contar con segunda temporada, es 'iFamily' (868.000 y 5,5%), que se dejó otros 364.000 espectadores y 1,5 puntos. Sí puede tener continuidad Cazadores de trolls (1.501.000 y 8,2%), que sólo se dejó 114.000 espectadores y medio punto del día del estreno. El programa de La Sexta volvió a superar a En el punto de mira de Cuatro (1.231.000 y 7,9%), que perdió 110.000 fieles y cuatro décimas esta vez.

Los diez espacios con más audiencia del martes 4 de abril:

-El hormiguero 3.0 (Antena 3): 2.565.000 (14,0%).

-Informativos Telecinco 21:00: 2.488.000 (17,0%).

-Telediario 1 (La 1): 2.089.000 (16,9%).

-Telediario 2 (La 1): 2.017.000 (12,8%).

-Pasapalabra (Tele 5): 1.996.000 (17,9%).

-Informativos Telecinco 15:00: 1.846.000 (14,9%).

-El árbol de tu vida (La 1): 1.777.000 (12,0%).

-Got Talent España Junior (Tele 5): 1.687.000 (14,6%).

-Sálvame naranja (Tele 5): 1.668.000 (18,9%).

-Antena 3 Noticias 1: 1.652.000 (13,3%).