Alejandra Castelló confiesa que "me pone mucho que me muerdan los pezones"

Lo dejó entrever en su cuenta de Instagram hace unas semanas, cuando mostró la foto de portada, y se ha confirmado con el número de marzo de Primera Línea, en el que aparece completamente desnuda y, como suele ser habitual en los reportajes de Torito, rodeada de otras tantas mujeres sin ropa.

Alejandra Castelló, estrella de la radio, gracias a Levántate y Cárdenas, y de la televisión, por obra y gracia de El debate de Gran Hermano, Cazamariposas y, ahora mismo, Hora punta, también con Cárdenas en La 1 de TVE, ha decidido contarle sus más íntimos secretos a la revista.

Delante de Torito, Alejandra cuenta cómo reveló a sus padres su condición sexual y lo que significa para ella ser un ejemplo para otras chicas que están en su misma situación: “Cuando tenía 16 años y me di cuenta de que me gustaban las chicas, no encontré ningún referente, a nadie que admirase o que me gustara físicamente y se declarase lesbiana de forma natural”.

Además, revela que fue gracias a ‘Hospital Central’ y a la pareja formada por Patricia Vico y Carolina Cerezuela cuando empezó a cobrar una conciencia clara de su sexualidad, "eran una pareja de mujeres guapas y sexys, no el prototipo de entonces, de mujeres feas y camioneras”.

Ahora, mantiene una relación estable con la actriz Babeth Ripoll, y descubre que "en la cama soy bastante pasiva, mi mujer me dice que soy como una estrellita de mar, con los brazos abiertos esperando que me hagan todo”.

En el apartado sexual se declara una mujer multiorgásmica, “llegué a ocho orgasmos en una tirada larga”, asegura que "me pone mucho que me muerdan los pezones", y dice rechazar el uso de juguetes eróticos en su relación, “no quiero notar nada de plástico ni nada raro”.

Sobre Javier Cárdenas indica que “con una mirada nos entendemos”), que es su jefe y su amigo, y que “si yo fuera heterosexual me habría enamorado de él”, mientras que de su compañera Esmeralda Moya subraya que “pensaba que sería una niña repelente, pija y algo tonta y qué va, no puede ser más divertida”) y de Mario Vaquerizo y Alaska precisa que “si tuviera que hacer un trío lo haría con ellos, me encantan”.