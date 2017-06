Alba Carrillo amenaza con agredir a un compañero en Supervivientes

Hacía tiempo que Alba Carrillo no perdía los papeles, hasta el punto de que algunos ya ni recordaban las que montó con su madre cuando amenazó con irse de la isla. Ahora ha sido peor, ya que la amenaza ha ido contra otro concursante, al que, por sus palabras, parece que intentó agredir.

Los nervios están a flor de piel en los Cayos Cochinos y la cercanía del final hace que algunos los pierdan con facilidad. Ese ha sido el caso de la modelo y presentadora, que ha tenido su última, o penúltima bronca con Iván González. Eso sí, el origen de este conflicto fue José Luis, pues ella aseguró que Iván confesó que el abandono del cocinero habría sido un alivio porque es un gran rival.

El chico, que se ha declarado gran amigo de José Luis, negó que él hubiera dicho eso y acabó enzarzándose en una fuerte discusión con la modelo, a la que le dijo que solo sabía "vender a sus novios". Por su parte, la Carrillo se limitó a meterse con Iván en referencia a su pasado en Mujeres y hombres y viceversa y, al final hasta Laura Matamoros se metió en la discusión.

La joven llamó a Iván "feo y cerdo", y él la definió como "vulgar". Más tarde, Iván terminó defendiendo a Alejandro frente a Alba, pues la modelo asegura que el rubio es un "traidor". Y fue entonces cuando Iván verbalizó una frase que desató la furia de Alba: "Siendo madre y comportándote así...".

Aquello fue como si la hubieran puesto banderillas, y la expresentadora de Hable con ellas se tomó el ataque como algo personal y se encaró de manera agresiva a su compañero: "No te metas conmigo como madre porque te engancho ahora mismo. A mí no me pones de mala madre porque yo sé quién es el padre de mi hijo".

Y es que, según Isabel Rábago, esas palabras tenían la intención de herirle a Iván porque éste habría tenido una vida muy dura, con un pasado especialmente difícil, de lo que se desprende que quizá el concursante no conozca a su padre.

Lo que está claro es que tanto Alba como Iván, si la primera sigue en la isla después del próximo jueves, en el que está nominada, serán enemigos en todo de aquí al final del reality. La ex de Feliciano López incluso le ha acusado de beber más agua isotónica de la que le corresponde, de esos dos litros que les corresponden por persona y día y que se tienen que distribuir ellos mismos.