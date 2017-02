Alba Carillo llegó a pensar que a Feliciano López le gustaran los hombres

La esperada entrevista de Alba Carrillo en Sálvame Deluxe no decepcionó. La modelo dejó claro que llegó a dudar de la orientación sexual de su exmarido, Feliciano López. “No le ponían mucho las mujeres. Yo se lo intenté preguntar", dijo la modelo. Jorge Javier Vázquez le preguntó directamente si se planteo que a Feliciano le gustaran los hombres y ella respondió con un rotundo "sí".

Alba Carrillo no se cortó a la hora de hablar de sus intimidades con el tenista y de la falta de sexo que tuvo durante su matrimonio. “Nunca ha sido un hombre muy fogoso. Estábamos buscando tener un hijo y después… pues bueno...Si te comes un cocido fuera llegas a tu casa y no quieres ni aceitunas”, dijo sin pelos en la lengua. Además, aseguró que solo tenían “una” relación sexual a la semana al principio de su noviazgo.

"Después de estar un mes fuera llegaba y decía que le dolía la cabeza. No es que no hubiera fogosidad, simplemente no había relación. No entendía esa inapetencia absoluta. Al final me hacia sentir que no era atractiva. Yo he llegado a dormir en el suelo...”, confesó Alba Carrillo, que también habló de su ingreso en la clínica López Ibor.

Los deseos de Feliciano López no quedaban saciados y, según la versión de la modelo, en varias ocasiones le propuso hacer un trío con otras personas, algo que ya había hecho "con otras parejas". Alba Carrillo describió las conversaciones que mantenía en su esfera más íntima pero aseguró que no quería causarle ningún daño. "De verdad que no lo estoy haciendo por hacerle daño porque esto lo he hablado con él", dijo en otro momento de la entrevista.

Alba también habló de cómo Feliciano le instaba, de forma sutil, a operarse el pecho. “No es que me forzara pero siempre intentaba… siempre me decía: “Pero puedes hacerlo ya”.