Aída Nízar le provoca un desmayo a Elettra Lamborghini

Todo el mundo la veía, como mínimo, en la gran final, pero no fue precisamente la decepción por no estar en ella lo que provocó el desmayo de Elettra Lamborghini en la penúltima gala de Gran Hermano VIP. Una vez más, la 'sombra alargada' de Aída Nízar hizo que la italiana acabara de esa guisa en el plató del programa.

Sorprendentemente no fue el disgusto que se llevó por ser la última expulsada, cuando todo apuntaba a que ese 'honor' le correspondería a Irma Soriano y ella estaría entre las tres finalistas, ni tan siquiera la fuerte discusión que tuvo con Daniela Blume. La concursante se enfrentó a la sexóloga durante la rueda de prensa en la que las finalistas recibieron las preguntas que algunos espectadores habían enviado a través de las redes sociales.

Una de ellas provocó una tensa discusión entre ambas concursantes que terminó coincidiendo con la expulsión de Elettra, que abandonó la casa de Guadalix de la Sierra visiblemente enfadada. Eso fue lo que provocó todo, ya que al llegar a plató se enfrentó a Aída Nízar, que fue quien terminó dándole la puntilla a la italiana.

Aunque en un principio prefirió obviar las palabras de su excompañera y continuar con la entrevista, lo que no pudo superar fue el momento en que el programa le mostró las imágenes en las que su padre se enfrentaba con bastante vehemencia a Aída Nízar en una de las galas. Lo sucedido dejó a Elettra en shock, y empezó a marearse, lo que conllevó que sufriera un desmayo en directo.

Ese momento no fue emitido, puesto que el espacio conectó rápidamente con la casa al mismo tiempo en que Jordi González pedía a los regidores del programa que llevaran a la italiana a los servicios médicos de la cadena.

Lo que sí pudo ver la audiencia fue cómo la italiana se sometía a las preguntas de los medios de comunicación, junto con sus compañeras. La mayoría de ellas estuvieron principalmente centradas en su relación con Daniela Blume y su recién inventado romance con el Súper. En cuanto a la sexóloga, Elettra continuó con su discurso habitual, explicando que Daniela la utilizó, y que no compartiría con ella el premio: "El dinero me gustaría donarlo. Lo que más he ganado es una experiencia increíble".

La Lamborghini cree que ella no ha jugado con Daniela, aunque sí confesó ser "como un microondas, que calienta pero no cocina". A pesar de su intensa amistad con la chica, Elettra reconoció no tener "sentimientos románticos" por ella, y en cuanto a sus comentarios "machistas" acerca de algunas de sus compañeras como Daniela o Ivonne, la chica precisó que, en ocasiones, algunos de sus comentarios están fuera de lugar pero que, al fin y al cabo, es lo que piensa sobre sus compañeras