Aída Nízar se gasta lo cobrado en G. H. VIP en una 'prostituta'

Pues menos mal que ha estado en la casa de Gran Hermano VIP, y hasta por dos ocasiones, porque de lo contrario no se sabe muy bien de dónde habría sacado Aída Nízar el dinero para pagar la deuda que tenía contraída con la Justicia por no saber controlar su lengua afilada.

La vallisoletana, que dicen que hasta hizo de las suyas en esa Abu Dabi a la que se trasladó acuciada por las deudas y los enredos emocionales, lo que no va a hacer es enriquecerse con lo ganado en el reality de Telecinco, ya que no puede facturar el dinero cobrado hasta que no liquide las deudas que tiene contraídas.

Aída, que fue condenada por el Tribunal Supremo, sigue adeudando 60.000 euros a Begoña Alonso, como ha precisado esdiario, tras insinuar públicamente que ejercía la prostitución y que había empujado a David Bustamante, su exnovio, a enrolarse en el mundo de las drogas. Esas afirmaciones las tiene que rectificar ahora a golpe de talonario, a pesar de las argucias utilizadas para esconder sus ingresos.

La polémica concursante tendrá que hacer frente además a las costas procesales del procedimiento que la abogada Teresa Bueyes ha exigido de forma continua, ya que ahora no puede esconder el dinero que ha ganado en la cadena privada.

Quizás ahora Aída lamente el haber sido tan polémica dentro de la casa y de incidentes como el de defecar en el suelo del baño de la casa de Guadalix, ya que de otra manera todavía quizás pudiera seguir aspirando a lograr el maletín que se llevará el ganador, con el que seguramente sí habría saldado todas sus deudas e incluso todavía le habría quedado dinero para algún caprichito. Su lengua, una vez más, ha echado por tierra todas esas aspiraciones, aunque también sabe que sin ella no habría entrado nunca en el concurso.