Acusan de 'explotador infantil' al creador de 'La que se avecina'

Parece que la camaradería de la que tanto hacen gala los intérpretes de 'La que se avecina' no es tanta como parece. Uno de los actores que pasaron por la serie, y que también estuvo presente en 'Aquí no hay quien viva', ha sacado toda su ira ahora contra el creador de ambas, Alberto Caballero, y hasta con uno de sus compañeros, Fernando Tejero.

Eduardo García, que daba vida a Josemi, el hijo de Juan Cuesta que al final terminó siendo también el de Enrique Pastor, y que de una serie a otra sufrió un gran cambio físico: de niño rechoncho a un joven alto y delgado, ha explotado después de que hace un año el personal volviera a saber de él con un vídeo de Dudu y sus 'burlaos', que fue durante meses muy comentado en internet.

En aquel vídeo Dudu decía una frase que se hizo muy popular, "This is the jungle niggi", la misma que Alberto Caballero, productor y guionista de 'La que se avecina', incluyó en uno de los diálogos de Fermín Trujillo, el personaje que interpreta Tejero, que también subió a su vez el 'momento frase' a sus redes sociales.

Al joven actor parece que no le ha sentado nada bien, y menos que Fernando Tejero borrara el 'recadito' que le mandó inmediatamente. Por ese motivo, le ha dedicado un vídeo en su canal de YouTube a éste, en el que le dice "qué fiera eres borrando el comentario", y le hace una petición, "dile a Alberto Caballero que deje ya las pullitas que desde que empecé a currar con vosotros es lo único que ha hecho, que si porrero, que si drogadicto (haciendo que otros actores en la serie le digan a mi padre en la serie que tu hijo es un porrero, un drogadicto)".

En esa grabación reconoce que "sí, fumo porros y no creo que sea ningún yonki por ello. Hay peores cosas en esta vida que fumarse cuatro porros", así como que "nunca he sido como vosotros y eso es lo que te ha jodido Alberto, que nunca habéis podido moldearme a vuestro gusto, siempre he tenido mucha personalidad real y vosotros no lo sois. El respeto se gana respetando Alberto".

En el tema también carga duramente contra éste, dejando caer que sufrió explotación infantil en algunos momentos del rodaje: “jornadas de 24 horas aun siendo menor de edad, y no me disteis las gracias y espero de horas extras mejor ni hablar, otro te hubiera denunciado, toda la pasta te habría sacado".

Según Eduardo, "tú lo has tenido easy boy, tu tío te puso alante boy, currar por enchufe no te da derecho a mofarte de nadie, no sabes quién soy.”