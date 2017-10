Un accidente doméstico acaba con la vida de un actor de '7 Vidas'

Hacía tres años, en una entrevista le preguntaban si tenía miedo a la muerte y él respondía: "No, a la muerte no…". Suspiró. "A ver… Había una película española basada en un hecho real, 'El crimen del Capitán Sánchez'. Un coronel, enamorado de su hija, para que no se casara con un fulano de tal, lo mata. Y lo pescan. Entonces el capellán le dice: "Capitán, no se entristezca ni se enfuresca, la muerte nos llega a todos". Y él le dijo: 'Yo no le temo a la muerte, me da lástima dejar la vida'". Este viernes le dio todavía más a Federico Luppi, que ha fallecido a los 82 años.

El actor de Plata Dulce estaba internado en la Fundación Favaloro, después de que en abril, en plena actividad laboral, hubiera sido operado de un coágulo en la cabeza producido en un accidente doméstico, al golpearse contra la mesa de luz. Cuando ocurrió el incidente estaba a punto de comenzar una gira teatral con la obra de Susana Hornos, 'Las últimas tablas'.

Desde entonces, recibía atención médica en casa con el fin de recuperarse y desde hace unos días había sido en ese centro, a la espera de someterse a un tratamiento en una clínica de rehabilitación una vez le dieran el alta.

Nacido en 1936 en Ramallo, provincia de Buenos Aires, debutó en televisión a los 28 años con 'El amor tiene cara de mujer'. Un año después se estrenó en el cine con 'Pajarito Gómez'. Algunos de sus trabajos en televisión abarcaron series como la española '7 Vidas', donde daba vida al hermano de Sole (Amparo Soler Leal), 'En Terapia', 'Cien años de perdón' y 'Trátame bien'.

Su trayectoria profesional abarca casi 140 intervenciones en proyectos audiovisuales, 80 de ellos, películas. 'Tiempo de revancha', 'El espinazo del diablo' y 'El laberinto del fauno', son algunos de los muchos títulos en los que intervino el argentino. Además, también participó en obras de teatro como 'Todo en el jardín' o 'La noche del ángel', pieza que versionó como director y en la que intervino además como actor.

En esa entrevista de hace tres años, al ser cuestionado sobre si le quedaba algo que hacer en su carrera aseguraba que "cosas que no hice, seguramente. Habría que copiar a Jorge Luis Borges: '¿Por qué no anduve más tiempo descalzo? ¿O hice más la noche?'. No sé, hay cosas". Cosas que han quedado ya en el tintero.