Abril se convierte en el mes del fútbol

Si mayo es el mes de las flores, abril será este año el del fútbol. Los 'desesperados' abonados que tan mal lo han pasado durante el parón liguero del fin de semana, por culpa de los encuentros de selecciones, van a tener desde este viernes todo un empacho futbolero, habida cuenta de que a partir de ahí tendrán 42 días seguidos de encuentros en televisión, ya sea gracias a la Liga española, la Liga de Campeones o de la Europa League.

Cualquiera de esos forofos, o mejor sus parejas o familiares a los que no les guste tanto el llamado 'deporte rey', podrán cantar, al estilo Sabina, eso de ¿quién me ha llenado el mes de abril? porque no habrá ni una sola jornada en la que un apasionado no tenga la oportunidad de sentarse ante la pequeña pantalla para ver algún encuentro.

Este viernes vuelve la Liga Santander, con el encuentro entre Español y Betis (20:45), y la Liga 123, con el choque entre el Alcorcón y el Mallorca (20:00 horas), y el lunes se cerrará la jornada con los encuentros entre Celta y Las Palmas y el Sevilla Atlético y el Numancia, de ambas competiciones.

A partir de ahí, el martes comenzará una nueva jornada liguera, con duelos tan atractivos como el Atlético de Madrid-Real Sociedad, que se prolongará hasta el jueves, y un día después empezará una nueva, que se prolongará otra vez hasta el lunes siguiente.

Fútbol nacional e internacional

Al fútbol patrio, que durante este mes de abril vivirá encuentros como un Real Madrid-Atlético, un Real Madrid-Barcelona, un Barcelona-Sevilla o un Español-Barcelona, le seguirá ya el martes 11 la Liga de Campeones, con Antena 3 emitiendo nada menos que un Juventus-Barcelona desde Turín, y un día después Bein Sports será la encargada de ofrecer los duelos de los dos equipos madrileños, Real y Atlético, contra Bayer de Munich y Leicester, respectivamente. Ya el jueves 13 será el turno de nuestro único representante en la Europa League, el Celta de Vigo, que se medirá al Gent en Balaídos.

Una nueva jornada de liga, de viernes a lunes, ambos inclusive, dará paso a los partidos de vuelta de la Liga de Campeones, siendo esta vez el Real Madrid el protagonista en la pantalla de Antena 3, al que visitará el Bayer en el Santiago Bernabéu, mientras Bein llevará las imágenes del Atlético en Leicester, como hará un día después con las del Barça-Juventus desde Turín, y el jueves 20 con el Gent-Celta.

El 21 de abril el Sevilla y el Granada abrirán la jornada 33 de Liga, que se cerrará el lunes 24 con el Eibar-Athletic. Apenas un día después, a las 19:30 horas, Sporting y Español darán el pistoletazo de salida a la 34, segunda entre semana en abril, que concluirá el jueves 27, a las 21:30 horas, con el Athletic-Betis.

A la semana siguiente, el 2 y el 3 de mayo se disputarán las semifinales de la Liga de Campeones, y un día después las de la Europa League, mientras que el 9, 10 y 11 tendrán lugar los encuentros de vuelta de ambas competiciones. En esa fecha se cumplirán los 42 días consecutivos con fútbol. Si la LFP lo decide así a la hora de asignar los horarios de la jornada 35, la del fin de semana del 13 y 14 de mayo, esa cifra se podría ampliar si sitúa el viernes 29 algún encuentro más.

Eso sí, a partir de ahí sólo quedaría una jornada de Liga, la unificada del fin de semana siguiente, la final de la Copa del Rey y la de las dos competiciones europeas, antes de dar paso a un largo periodo vacacional, para los amantes del fútbol, en el que, cuando menos, tendrán durante junio el aliciente de poder seguir disfrutando de su deporte con el Campeonato de Europa en el que estará involucrada la selección española sub-21.