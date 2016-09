17 concursantes y 17 mentiras: así son los nuevos participantes de 'Gran Hermano'

'Gran Hermano 17' ha abierto sus puertas en la noche de este jueves 8 de septiembre. Jorge Javier Vázquez se ha convertido en el nuevo presentador del espacio, aunque la organización del programa tuvo a bien rendir un pequeño homenaje a su mítica conductora, Mercedes Milá, que fue la encargada de dar el pistoletazo de salida del programa, pese a que luego se despidiera de los antiguos concursantes del 'reality' (presentes en plató) entre lágrimas.

Esta es la edición de las mentiras, unos engaños que llegaban al inicio de la gala y que, prácticamente en su totalidad, se descubrían en los últimos minutos del 'show'. De entre los 17 concursantes, hay dos parejas de amigos, Laura y Meritxell y Fernando y Cris, de los cuales solo podrán quedar dos (uno de cada) el jueves de la semana que viene, día de expulsión.

Miguel: “Soy un chico de mentira, me gusta jugar con la ilusión óptica de las personas”

Miguel viene de Pontevedra y tiene 31 años aunque no le gusta que la gente sepa que edad tiene. Es modelo internacional, tiene cremas para cada parte del cuerpo y considera que cumple los cánones de belleza que la sociedad impone. El gallego tiene una peculiaridad, es un chico de “mentira”: “Mi cuerpo está totalmente modificado para hacer creer que lo que la gente ve es real”. Sintió la necesidad de crear un personaje para poder llegar a lo más alto en el mundo de la moda y ni sus padres ni sus amigos conocen la existencia de su versión más desconocida.

Álvaro: “Mi sentido de humor es ácido y guarrete, soy un cachondo mental”

Álvaro es arquitecto, tiene 32 años y es de Sevilla. Se considera una persona muy extravagante, creativo y un “cachondo mental”. Le gusta jugar al fútbol, pasear, escuchar música y analizar a la gente en las terrazas. Le gusta ser diferente y llamar la atención.

Beatriz: “Me llamo ‘la nena rompe cuellos’ porque todos se giran para mirarme”

Beatriz tiene 19 años, viene de Valencia y es peluquera. Se define como alegre, enérgica, optimista, rencorosa, incontrolable, cabezona, extrovertida, constante, simpática, alocada, descarada y risueña. En su habitación, de un absoluto color rosa, tiene un mini confesionario porque es “muy fan” del programa y allí nos cuenta que vive con su abuela, a quien adora. Su madre está fuera por motivos de trabajo y para Beatriz es mucho más, es su madre, hermana y amiga. Además, visitamos la peluquería en la que trabaja “y crea tendencia”. También nos confiesa que se llama a sí misma “la nena rompe cuellos” porque tras arreglarse con sus shorts, extensiones y taconazos, consigue que todos los chicos se giren para mirarla por la calle.

Noelia tiene sensibilidad extrema a ciertos sonidos: “Tengo orgasmos cerebrales”

Noelia tiene 21 años y viene de un pequeño pueblo de Córdoba llamado Doña Mencía. Desde pequeña que tiene un gusto especial por ciertos sonidos como escuchar a alguien masticar o abrir un bote de tomate. Además, ha contado que es virgen y que solo ha tenido un novio, el ex novio de su amiga, que salió con ella para vengarse de la amiga.

Pol: "Soy genéticamente perfecto, todavía no he visto a un tío más guapo que yo"

Pol, de 22 años, llega de Barcelona directo a la casa de ‘Gran Hermano 17’. Luchador profesional y "genéticamente perfecto", el catalán se define como "una persona simpática, guaperas, chulete y currante. Mi defecto es no encontrarme defectos. A día de hoy no he visto a ningún tío más guapo que yo". Entra en el concurso con el objetivo de convertirse en el primer campeón de lucha libre que gana 'GH' y ver su "cuerpazo en televisión".

Laura y Meritxell, las “panteras”: “Allá donde vamos dejamos huella”

Laura y Meritxel, las dos tienen 20 años, son de Barcelona y estudian Odontología y Enfermería, respectivamente. Se hacen llamar panteras porque son fieles, elegantes y por allá donde van dejan huella. Se conocieron hace dos años y se han convertido en inseparables, hasta el punto de hacerse dos tatuajes en común.

Fernando y Cris, dispuestos a demostrar "cómo dar caña dentro de la casa"

Fernando, de 26 años, y Cris, de 24, son inseparables. Se conocieron por un amigo y, aunque parecía que jamás podrían llegar a ser amigos porque no se cayeron bien, ahora los dos se han convertido en una pareja indivisible. Divertidos, amantes del agua y algo alocados, llegan a 'Gran Hermano' dispuestos a vivir su momento.

Clara, Miss simpatía: “Una mujer sin tacones es como un jardín sin flores”

Clara tiene 24 años y es de Madrid. Se considera una persona alegre, simpática, extrovertida, sincera, inquieta, y algo rara. Es adicta al trabajo pero su verdadera locura son los tacones, aunque ella sea una chica muy alta. Se presentó al certamen de Miss España y solamente obtuvo el premio de Miss simpatía.

Pablo: "Soy gofrero y orgulloso de ello"

Pablo, de 21 años, viajó desde Zamora hasta Londres y ha aterrizado en la casa más famosa de Guadalix. Se define como una persona independiente, impulsivo, cabezón y muy creativo. Se dedica a hacer gofres y está muy orgulloso de ello. "No me gusta ser el centro de atención pero a veces lo soy por mi forma de ser. Soy espiritual, creo en las energías y en el karma", ha afirmado.

Candelas: “Despierto envidias por mi físico, no soy divina, pero soy guapa y me defiendo”

Candelas tiene 24 años, viene de Llanera (Asturias) y es licenciada en INEF. Es una persona activa, nerviosa, exagerada y de altibajos constantes. Reconoce que no tiene mucha paciencia y asegura que se siente juzgada: “Despierto envidias por mi físico, no quiero decir que sea una divina pero soy guapa, me defiendo y la gente me tacha mucho por eso”. Tiene pareja, llevan tres años y medio juntos pero, aunque no se quería extender en detalles, confesaba: “No estamos en el mejor momento de nuestra vida… pero ahí vamos”.

Montse, granjera y peluquera: “Me encanta como deslumbran los hombres con uniforme”

Montse tiene 27 años y viene de Molins de Rei, Barcelona. Es granjera, y tiene una granja escuela en la que enseña a los más pequeños la vida animal. Le gusta bajar a la ciudad pero cree que no podría vivir en un piso. Siempre va divina al gimnasio porque nunca sabe con quién puede encontrarse. Además, ha admitido que le encantan los hombres con uniforme.

Alain: "Me encanta el amor y podría encontrar a la mujer de mi vida en 'GH 17"

Parisino de nacimiento, Alain vive en Valencia desde hace siete años. Este francés de 38 años busca el amor y no descarta encontrarlo en la casa de 'Gran Hermano'. Amante de la vida, de sus amigos y de cualquier deporte, está muy unido a su familia. Llega dispuesto a "darle un punto parisino a GH España".

Rodrigo: “En algunos aspectos me considero pijo, pero no soy un pijo repelente”

Tiene 26 años, es de Villanueva de la Cañada (Madrid) y trabaja en el departamento financiero de una tienda de moda. Rodrigo habla inglés y francés perfectamente, por eso se ha hecho pasar por francés en la casa, le gusta vestir bien, comer en sitios buenos y comparte gustos con sus amigos: “En algunos aspectos me considero pijo, pero no soy el pijo repelente que suele pensar la gente”, dice Rodrigo aunque aclara que no es clasista. En cuanto a las mujeres, asegura que no le gustan las chicas “chonis” y confiesa que aunque le va “bastante bien” en el amor, también tiene sus “chascos”.

Adara, ex azafata: “Me encanta bailar salsa y ritmos latinos con mi abuela”

Adara tiene 23 años y viene de Alcobendas, Madrid. Ha sido azafata de vuelo pero terminó saturada por estar lejos de su familia. Se considera una persona intensa, apasionada y en el amor le gusta darlo todo por la otra persona, aunque está soltera y considera que está en su mejor momento. Es aficionada a las compras y le encanta bailar salsa y ritmos latinos con su abuela, a quien considera como una segunda madre.

Bárbara: "Soy conocida como 'Bárbica' y mi universo es un mundo de belleza online"

La vida de Bárbara, de 38 años, gira en torno al mundo online. Moda y belleza a través de la red es su profesión y sus vídeos cuentan con más de 170 millones de visitas. "Tengo tres hijos de tres padres diferentes. Nos llevamos muy bien y es muy divertido. Tendría más pero debería encontrar al amor de mi vida", ha afirmado. También llamada 'Bárbica', está buscando a su particular príncipe azul.