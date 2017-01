0 busca abonados con Paula Vázquez y un policía nacional

El año pasado, cuando se presentaba su oferta, contaba como grandes reclamos con Andreu Buenafuente, Raquel Sánchez Silva, Jon Sistiaga o Iñaki Gabilondo. Para su segundo ejercicio, #0, el canal más visto de Movistar +, apuesta como novedades principales con Paula Vázquez, que regresa a la televisión después de tres años ausente de la misma, y con un policía nacional aficionado a los viajes por el mundo en solitario.

La primera será la conductora de El Puente, un formato del que no quiso desvelar nadie nada, a la espera de su grabación y para no dar pistas a sus concursantes, pero que, según su presentadora, "va a ser el siguiente paso natural de este tipo de formatos". El segundo, que atiende al nombre de Diego Cortijo, lleva por título La Búsqueda, y es una serie de documentales que, según él, "permiten demostrar que todavía es posible hablar de ciudades perdidas y encontrar cosas que todavía no habían sido encontradas".

La otra gran novedad de #0 en su segundo año de vida será 'Conquistadores', una serie documental que podría definirse también como "una ficción muy bien documentada", que pretende contar en ocho capítulos los primeros treinta años de los conquistadores españoles en América Latina. Se ha rodado durante tres meses en el Amazonas, "es todo muy real", y en su reparto cuenta, entre otros actores, con la presencia de Aitana Sánchez Gijón, dando vida a Isabel de Castilla.

Junto a ellos volverán a estar presentes veteranos como Gabilondo y sus entrevistas, Buenafuente y su Late Motiv, Raquel Sánchez Silva y su Likes, Michael Robinson y Raúl con su Caos CF, retransmisiones deportivas como las más que inminentes de la Super Bowl y la Copa del Rey de baloncesto y las nuevas entregas del Tabú de Jon Sistiaga, que, en palabras del reportero, va a abordar esta vez la maldad, "de qué está hecho un malo o de qué está hecho un hijo de puta".

"Tocar techo"

Luis Miguel Gilpérez, presidente de Telefónica España, quiso acompañar a todos los presentadores de #0 en la fiesta del primer aniversario del canal, y recordó que su compañía había apostado desde hacía ya mucho tiempo "por España, primero por construir la red de fibra más importante del país y después por hacer la televisión que es la referencia en Europa, porque tiene todo lo que necesita un telespectador".

A la hora de dar datos, destacó que #0 es el canal más visto en Movistar + y que el pefil de los que lo ven es de personas de 25 a 54 años de edad, y de clase alta. También destacó que no sólo un canal vive de audiencia, ya que también ha sumado más de 20 millones de visualizaciones en Youtube al cabo de su primer año.

El director del canal, Fernando Jerez, destacó que "Movistar + ha escrito una historia de éxito en la televisión de nuestro país con este canal", y aunque precisó que "un año de TV es poquísimo tiempo, este ha sido un año de buenas sensaciones, de buena onda, con formatos que te aportan y te interesan".

Según él, "queremos hacer lo que no está escrito en el guión de la televisión", y quizás por eso una de sus estrellas, Andreu Buenafuente, dijo a todos los presentes que "me he reenamorado de la TV con este canal", y señaló que Late Motiv es "el mejor programa que he hecho nunca, por lo que no tengo otro plan y, sino va bien, lo dejo, porque he tocado techo".