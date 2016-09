Iniciar sesión en Gmail sin escribir la contraseña ya es posible

La cuenta de Google es la que nos abre las puertas a todas las apps y plataformas del gigante de Internet, como Gmail, Google Drive, Youtube, google play, etc. Hasta hace poco, para poder acceder, era necesario escribir en cada sesión una contraseña en el ordenador o en el dispositivo que estuviésemos utilizando. Ahora, Google permite a los usuarios iniciar sesion en Gmail sin utilizar contraseñas al poder eliminarlas, todo un avance en comodidad y usabilidad.

Esto nos hace pensar, que queda muy poco tiempo para el uso de contraseñas, ya que, nuevas tecnologías como los lectores de huellas, escáneres de retina, o identificación de otro tipo, hacen que la seguridad vaya a depender de otros aspectos más allá de una simple clave de seguridad. Por ahora, como un primer paso, Google lo que propone, es sustituir las contraseñas mientras tengamos el Smartphone en la mano.

De este modo, en lugar de escribir la contraseña cada vez que queramos iniciar sesión en Gmail, podemos recibir una solicitud de Google en nuestro dispositivo móvil como equivalente. Esto no quiere decir, que la contraseña esté eliminada por completo, o que no podamos iniciar sesión si perdemos nuestro Smartphone, ya que podemos utilizarla de la misma manera si no contamos con nuestro móvil en la mano.

Para poder activar esta nueva opción, es necesario tener un requisito activado en el móvil, que sería el bloqueo de pantalla, es decir, un patrón, un PIN o una contraseña que impida el acceso a nuestro Smartphone por parte de los intrusos para asegurar que nadie accede a nuestra cuenta de forma fraudulenta.

Para ello, Google nos pedirá que digamos en qué cuenta personal queremos activar la función, luego enviará una notificación emergente al Smartphone en el que aceptamos el inicio de sesión en el ordenador para poder activar, a partir de ahí, la nueva función. También podemos seguir el proceso desde los ajustes de seguridad de la cuenta de Google, que nos guiará paso a paso. Además, esta función puede ser desactivada en el mismo menú de opciones de seguridad.

Esto es un avance en lo que se refiere a la seguridad actual, en la que Google es conocedor de que nuestro Smartphone es una extensión de nosotros mismos, y el acceso a las diferentes plataformas y cuentas puede ser gestionado desde el mismo.

Seguro que este paso adelante en la identificación y autentificación de usuarios tiene defensores y detractores ¿Qué opináis de este avance, estáis de acuerdo con esta evolución del mundo de las contraseñas?