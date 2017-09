Qué hacer para enviar mensajes bonitos

Cada uno tiene sus fortalezas y sus debilidades. Pero vivimos en la era de la información. Basta con buscar en Internet la ayuda adecuada para obtener mensajes que digan lo que queremos decir de una forma bonita y emocionante.

Qué tienen los mensajes bonitos

Hablamos de mensajes, pero puesto que vivimos en un momento tecnológico en el que el texto ya es solo uno de los ingredientes de la comunicación, ahora a los mensajes se les pueden añadir fotos, o vídeos, o música, imprimirlos en un papel o en un lienzo o en una pulsera de madera.

Con todo este abanico de posibilidades, ¿cuáles son las piezas que debe tener un mensaje para que sea bonito? Bien, para que un mensaje sea bonito debe reunir las siguientes cualidades: el contenido debe prescindir de palabras negativas, tristeza, desamor, dolor. Aunque si se utilizan, deben ser contrarrestadas por sus opuestas. Si se habla de tristeza hay que rematar con alegría, si se habla de muerte hay que compensar hablando de vida, etc. Deben ser mensajes sencillos, porque la simplicidad es bella por sí misma y sobre todo, deben ser mensajes auténticos. Si escribes lo que no sientes, alguien se dará cuenta más pronto que tarde.

A la hora de añadir imágenes, hay que escogerlas intentando que no sean muy recargadas, porque si no, no dejarán sitio para el texto. Por ejemplo, en las imágenes de amistad es recomendable que aparezcan dos personajes, o bien dos personas, o dos animales, o dos plantas, o combinaciones de ellos. Ese tipo de imágenes bonitas de amistad es coherente con el sentimiento que se da entre dos (o varias) personas. Si se elige solo un personaje, entonces el contenido del mensaje tendrá que ser algo que parezca dicho por ese personaje (que te representa) hacia tu amigo o tu amiga o para cualquiera que lo lea, si es que escoges imágenes de amistad para Facebook, donde el destinatario del mensaje no tiene por qué ser una persona en concreto.

De entre las webs que se pueden encontrar en Internet, frasesparami.com contiene una colección de mensajes e imágenes bonitas que casi seguro cubren el sentimiento que quieres expresar pero que no atinas a componer tan bien como te gustaría. Además están en un formato que te permitirá utilizar las imágenes para WhatsApp, o cualquiera de las demás aplicaciones de mensajería que existen.

Cómo elegir el mensaje adecuado

Lo primero es tener claro el tema del mensaje, si solo quieres enviar una imagen bonita, o un mensaje de cumpleaños, o uno de amor, o de otros temas. Una vez que eso está decidido, puedes navegar por frasesparami.com, donde los mensajes están agrupados por categorías, y leer y mirar muchos.

Haz una selección de los 5 mensajes e imágenes que más te hayan gustado y cuando ya los hayas repasado todos, tendrás que elegir entre esos 5. Como decíamos antes, la simplicidad y la autenticidad suelen ser las mejores características de este tipo de mensajes. Estos dos conceptos no se pueden medir con ningún aparato, tendrás que utilizar tu intuición. Pon juntos los 5 mensajes elegidos y seguro que uno de ellos cumple con las características que hemos comentado y además tu intuición te dice que ese es el que tienes que escoger.

Aun así, siempre puedes hacer una mezcla de ambas opciones. Puedes intentar escribir el mensaje y elegir la imagen por tus propios medios y, cuando ya hayas empleado el tiempo suficiente y hayas hecho todo el esfuerzo del que eres capaz, puedes contrastar tu diseño con todos los que hay disponibles en frasesparami.com. De esta manera puede que una de las imágenes con mensajes que ya hay diseñadas sea el empujoncito final que le falta a la tuya para que quede perfecta.