Aprende los mejores life-hacks tecnológicos del momento

La inmensa mayoría de usuarios están de acuerdo en que la creación de Internet ha supuesto una revolución comunicativa sin precedentes al alcance de prácticamente casi todo el mundo, y esto es algo indiscutible; pero para usuarios más avanzados, con más inquietudes y con intereses más profundos dentro de las posibilidades que la gran red alberga es más que eso. ¿Cuánto control se puede tener en internet? ¿cuánto puede mejorarse? ¿qué podemos sacar de nuestra presencia en la red como usuarios de ciertas webs y redes sociales? Todas estas cuestiones rondan en la cabeza de muchos navegantes, y aquí os daremos algunas pistas para que podáis satisfacer vuestra curiosidad e inquietud.

A continuación discutiremos algunos aspectos y funciones básicas al alcance de todos los usuarios en internet, aportando así trucos y consejos para mantenernos a la última en cuanto a las oportunidades que tenemos a nuestro alcance.

Seguridad informática: mi antivirus protege mi correo electrónico. ¿Es suficiente?

Ya todos estamos familiarizados con la presencia de muchos moradores del internet con malas intenciones y de cuán importante es mantenerse en guardia contra estos potenciales ataques. Nos preocupa nuestra seguridad y privacidad pero, ¿qué debería hacerse cuando hemos sido víctimas de un ‘hackeo’? Existen pautas y ciertos protocolos automatizados que nuestros ordenadores y antivirus llevarán a cabo, pero hay muchas otras medidas que es importante que las hagamos nosotros personalmente. Por ejemplo:

Hemos recibido un correo o notificación de seguridad del equipo de Gmail advirtiendo que nuestra cuenta ha registrado un inicio de sesión desde una localización sospechosa. Si aún sigues teniendo acceso a tu cuenta es muy importante que antes de correr ningún antivirus o ejecutar ningún otro programa cambies tu contraseña. Si algún pirata informático está recopilando tu información no debes dar más tiempo de preámbulo para que finalmente dé con tus credenciales de acceso. Si no sabes cómo cambiar tu contraseña de forma segura te recomendamos que eches un vistazo a esta guía sencilla para cambiar la contraseña de gmail en la que encontrarás una manera cómoda y sencilla de asegurar tu cuenta y mantenerla protegida en el futuro.

Pero, ¿y qué pasa con los teléfonos móviles? Hemos tomado la precaución de instalar un antivirus para smartphones, ¿estamos seguros?

La privacidad en los teléfonos está mucho más comprometida ya que es un dispositivo portátil que nos acompaña en todo momento y a menudo puede caer en manos no deseadas. No sólo pueden tener acceso a información personal que no queremos compartir, sino que muchos usuarios preferirían incluso ocultar algunas de las aplicaciones y archivos que tienen en su teléfono. En pos de cuidar este aspecto de la privacidad personal en nuestros dispositivos se ha desarrollado Applock 2017, disponible para teléfonos Android. Mediante esta app podremos mantener ocultas bajo clave aquellos archivos y aplicaciones que no queremos revelar a posibles curiosos que manipulen nuestro teléfono.

Internet en el trabajo: ¿qué herramientas tiene internet que puedan beneficiar a mi empresa?

Internet no sólo ha abierto un nuevo abanico de innumerables oportunidades en cuanto a promoción, difusión, captación de nuevos clientes, etc., sino que también aporta herramientas de gestión contable y administrativa que nos ayudarán a organizar mejor los datos que manejamos diariamente, a la vez que nos otorgará una mejor y más eficiente interconexión entre departamentos. Esta oportunidad de mejorar la gestión de los negocios ha dado lugar a que muchas empresas compitan en el mercado virtual con programas de gestión que vender a otras empresas.

Cabe destacar, en este ámbito de la gestión virtual, un programa creado y desarrollado en España dirigido a clínicas y consultorios médicos. Éste tiene capacidad para organizar la facturación, el listado de citas, generando estadísticas para estudios de trayectoria, creando informes clínicos… y es algo que sin duda está inspirando a muchas otras empresas para la hora de concebir nuevas herramientas aplicadas a distintos tipos de negocios con las que la gestión y administración se convierte en una tarea más organizada y efectiva, lo cual repercute positivamente al negocio en sí. Si estás interesado en saber qué pinta un programa así no te pierdas el software para clínicas en sisinf.com.

¿Puedo beneficiarme económicamente de mi presencia en redes sociales?

Es una pregunta que muchos suelen preguntarse. Probablemente esta cuestión haya dado lugar a mucha más especulación por parte de cotilleos y ‘sabelotodos’ que de a datos en sí; pero aún así es una realidad muy verdadera que muchos usuarios sacan beneficio de sus perfiles en redes sociales como Youtube, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter… pero, ¿cómo se llega a sacar partido a este nivel de una web de perfiles personales?

Existen diversas y diferentes técnicas, y esta misma especulación incluso ha dado pie a muchos a vender programas y guías que lo único que pretenden es llenarte la cabeza de esperanza en forma de humo y, principalmente, vaciarte el bolsillo. Pero afortunadamente para ti, curioso del internet, aquí te explicamos como monetizar tu cuenta de Instagram sin trampas ni trucos maquiavélicos. ¡Suerte!