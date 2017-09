Todo lo que necesitas para presumir de hijos ‘trendy’ en la vuelta al cole

El curso escolar ya ha comenzado para los más pequeños de la casa en muchas comunidades autónomas. Esta semana les toca el turno a los niños de primaria, que tendrán que pasar por el duro trance de dejar atrás sus largas vacaciones para comenzar sus respectivas rutinas de aprendizaje. Un trago algo amargo que, sin duda, podrá endulzarse con algunos de los artículos que os mostramos a continuación, con los que vuestros hijos se convertirán en los más ‘trendy’ de la clase.

Zapatos

Uno de los elementos más importantes de la indumentaria de los niños son los zapatos. Es muy importante llevar a nuestros pequeños con calzado de calidad, para que su pisada sea la correcta y su crecimiento no se vea afectado con malas posturas a la hora de andar. En Goguigo, una pequeña tienda situada en la calle Ortega y Gasset número 54, sólo utilizan calzado hecho en España, resistente y, además, con unos modelos que van desde los más clásicos hasta los más actuales. Allí podrás encontrar merceditas, castellanos o náuticos que van desde la talla 26 hasta la 41.

Mochilas

Si hablamos de accesorios de septiembre las mochilas son el 'must-have' absoluto. Son el elemento imprescindible para llevar apuntes, libros, cuadernos y demás material de estudio. Lo mejor para llevar al colegio o al instituto son los modelos grandes y 'todoterreno' en los que quepa absolutamente de todo. Estos son los modelos que más van a triunfar esta temporada.

Mochila Bisou Blanco Mathilde Cabanas, de Smallable (43,00 euros)

Mochila Fjällräven Kanken, de Amazon (70,15 euros)

Mochila Raya Survey Kids Azul Marino, de Smallable (59 euros)

Mochila escolar Hunter (desde 80 euros).

Mochila Realm en 'rosa millennial', de Vans (35 euros).

Bolsas de deporte

Sirven tanto para las clases de gimnasia como si se practica algún deporte en horario extraescolar, como natación, fútbol, baloncesto o judo. E incluso para llevar el equipaje de algún viaje de fin de semana o de una escapada exprés. Son las bolsas de deporte, perfectas para las excursiones y momentos en los que llevar material extra. Y éstas, aparte de prácticas, son de lo más 'chic'.

Bolsa de deporte en degradado de colores, de O'Neill (25,95 euros).

Bolsa de deporte con estampado tropical, de Roxy (55,99 euros).

Bolsa de deporte "After this we're getting pizza", de Asos (43,99 euros).

Material de escritorio

Y cómo no incluir en esta lista algo tan básico como son las agendas, las carpetas, los cuadernos, los bolígrafos o los estuches. Es decir, el material de escritorio. Son los elementos que más se cambian de año en año, puestos que son los que más se usan y, por lo tanto, se desgastan. Hay multitud de variedades y diseños para cualquiera de los elementos, y los puedes encontrar tanto en papelerías especializadas, como en grandes almacenes o incluso por internet.

Agenda escolar de Jordi Labanda, Amazon (7,95 euros).

Cuaderno A4 cuadrícula amarillo 'way of life', Amazon (6,32 euros).

Lápices llenos de cumplidos y purpurina de Asos (9,49 euros).

Estuche con print de piruletas, de O'Neill (17,99 euros).

Archivador con cierre de palanca y estampado de unicornios Flyaway, de Paperchase (13,99 euros).

Carpeta portadocumentos de lunares, de Paperchase (3,99 euros).