El suicidio de su madre, drogas, sexo, cáncer… el regreso de Pau Donés

Una vida se compone de momentos. Momentos que hace unos meses hasta él mismo creyó que iba a dejar de crear. Pero no ha sido así. Pau Donés regresa, después de dos años retirado debido al cáncer de colon que a día de hoy continúa sufriendo, más fuerte que nunca, a la música. La ilusión era más que palpable, porque aunque comedido como de costumbre, el catalán no podía ocultar la felicidad al escuchar como su voz retumbaba por el escenario del Nuevo Teatro Alcalá. Allí ha tenido lugar la presentación de ’50 palos’, un disco que ha querido acompañar de un libro con el que completa algo al que no quiere llamar biografía, porque “las biografías suelen oler a muerto y yo todavía no”. Cumple 50 años y 20 desde que se lanzó la primera edición del primer disco de la banda: ‘La flaca’. Bonita manera de celebrarlo.

“Nos íbamos a ir a Nueva York y un mes antes me diagnosticaron cáncer, por lo tanto tuvimos que cortar. Teníamos un montón de conciertos, y eso me jodió cantidad porque casi nunca habíamos tenido que cancelar uno, solo por mal tiempo”, confiesa. “Esta gira, después de dos años, me apetece especialmente porque quiero hacer esos conciertos que dejamos colgados y porque esto mola mucho”, asegura, con sus visibles ganas de ponerse en marcha.

Pese a lo que muchos pueden llegar a pensar, Pau tiene muy claro que “los balances se hacen cuando acabas algo. Es un tiempo que creo que no debemos perder, a no ser que sea muy necesario. Nosotros estamos en un camino, y sigo para adelante”. Porque, resume con la frase “creo que la vida es su gente, y disfruto el presente”, su manera de aprovechar el día a día y de no dejarse arrastrar por los fantasmas de pasado.

Respecto al panorama musical actual, se muestra convencido de que “falta espacio para el rock en español en las radiofórmulas. Ahora lo que vende es el pop ‘mainstream’ mediocre, es lo que venden las multinacionales”. Recuerda con anhelo que cuando ellos empezaron “en las emisoras sonaba José Luis perales a la vez que Estopa, Bob Dylan, los Rodríguez… una riqueza musical acojonante, cosa que no pasa ahora”. Pese a todo tiene las cosas muy claras: “nosotros seguimos nuestro propio camino”.

‘Humo’, o cómo echar de menos la vida

Las 21 canciones de las que se compone este trabajo las ha escogido, cuenta, según “El criterio del público. Es decir, las canciones que más funcionan en los conciertos, las que han estado en el top cinco aquí en España y otras que simplemente nos apetecía que estuvieran. Así hasta 21”.

Sin embargo, hay una nueva, ‘Humo’, uno de los temas más especiales de su vida: “La escribí cuando pensé que uno de mis grandes amores, que es la vida, se me escapaba”. Narra así la triste historia de éste, su nuevo sencillo: “No tenía un día especialmente bueno. Más bien todo lo contrario. Me desperté y la eché de menos. Por un momento, y como ya me había ocurrido antes con otros súper amores, pensé que la vida me estaba abandonando. Como suelo hacer en estas ocasiones, agarré lápiz y papel y le escribí una canción, creo que una de las canciones de amor más bellas y sentidas que he escrito nunca. De esas que salen deprisa, de las que sientes cómo, mientras las escribes, se te humedecen los ojos. De las que cuando las cantas se te anuda la garganta”.

Además, reconoce que aunque nunca ha tenido fe, sí que ha sentido miedo (como bien cuenta el tema): “El día que compuse esta canción estaba cagado de miedo porque pensaba que la vida se me escapaba”, y matiza “cuando digo que a nada le tengo miedo y a nada le tengo fe me refiero a uno de los capítulos que hay en el libro en el que hablo de los veinte mandamientos que tengo. Allí hay uno que dice que no hay que tenerle miedo a la muerte, pero tampoco a la vida. Vivimos acojonados. Cuando tú vives, significa que tú decides, y la cagas tú. Y en una sociedad que se basa en gratificar el éxito y apalear las caídas, eso acojona. Y el mensaje va por ahí. Hay que vivir a saco”.

’50 palos… y sigo soñando’

En su libro, Pau Donés cuenta cincuenta reflexiones, una por año. En ellas se descubre al Pau amigo, hermano, músico, amante, padre y, sobre todo, al hombre positivo que superó un cáncer de colon para volver más fuerte que nunca.

Uno de los capítulos más duros es en el que describe su adolescencia, muy corta en su caso, pues está marcada por la muerte de su madre: “Se suicidó justo una semana después de que yo cumpliera 16 años. La muerte de una madre… ¡menudo palo! La lección fue severa pero definitiva: el sentido de la vida cobró la importancia que en realidad tenía y que yo, hasta el momento, no le había sabido dar. Sufrí un dolor insoportable, un miedo atroz e infinito”, narra el autor.

Además, plasma en esta obra esos pensamientos que rondan su cabeza, que él mismo define como “hiperactiva”: sus coqueteos con las drogas, sus problemas con la fama, el sexo, sus parejas, la familia y la religión, entre otras cosas.

Después de haber eliminado los tumores de su cuerpo, haber sufrido dos operaciones en cuatro semanas donde le extirparon trece tumores (uno de ellos en el colon de siete centímetros y doce más pequeños en el hígado), y tras haber pasado por la quimio, doce sesiones durante seis meses, y las revisiones trimestrales, Pau Donés se siente preparado “para 30 años más de vida”.