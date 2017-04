Una 'Spice Girl' tuvo que hacer tríos y vídeos sexuales obligada

Las apariencias, una vez más, han engañado a todos los seguidores de Mel B, ya que a todos ellos transmitía una imagen de gran felicidad cada vez que aparecía con su marido, el productor Stephen Belafonte, con quien salía desde 2007. Un mes después de anunciar su divorció, por "diferencias irreconciliables", ahora parece que había muchas más cosas detrás de ese acuerdo.

Así lo ha anunciado el portal TMZ, que ha destapado el infierno que la artista vivió durante su matrimonio, denunciado por ella misma ahora en los juzgados. Por el momento, ha pedido una orden de alejamiento de su ex pareja y en su declaración ha alegado haber sufrido maltrato físico y psicológico durante los diez años que duró su amor con Belafonte, padre de su hija Madison, de 5 años.

Según cuenta el medio estadounidense, la cantante de las Spice Girls ha declarado que su ex le golpeó en varias ocasiones y le obligó a hacer tríos con otras mujeres, así como que el productor tiene grabaciones en las que aparece practicando sexo obligada y le ha amenazado con hacerlas públicas.

Curiosamente, lo peor para ella le sobrevenía cuando alcanzaba un éxito, ya que en ese momento Stephen sacaba a relucir su agresividad para "hacerle saber quien era el que mandaba". Según ha contado a ese portal, una de las agresiones tuvo lugar en 2007, antes de la final Dancing with the stars, programa de baile en el que ella participaba, y en el que, mientras ella se preparaba, su ex marido le agarró del cuello y comenzó a estrangularla.

Otro de los episodios de violencia que ha narrado ocurrió en 2012, cuando el productor le partió el labio tras propinarle un puñetazo. Ese mismo año, durante los JJOO de Londres, se produjo una nueva agresión, que la cantante se vio obligada a negar lanzando un tuit aclarando que se había hecho daño al caminar con tacones altos.

Por si fuera poco, la artista también ha revelado que Belafonte dejó embarazada a su niñera, quién después abortó y recibió 300.000 dólares adicionales a su salario. Por supuesto, todas estas acusaciones han sido negadas por él, quien se encuentra consternado por cómo va a afectar eso a su hija de 18 años, Phoenix Chi, fruto de su primer matrimonio con Jimmy Gulzar. Además, tiene otra niña de 9 años, Angel, nacida de su relación con el actor Eddie Murphy.