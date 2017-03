Roban a la Infanta Elena en su propio domicilio

No hay manera de que la gente se pueda olvidar por unas horas de la Familia Real española. Cuando no es el 'caso Nóos' es el Rey Juan Carlos, con Bárbara Rey por detrás, o la mismísima Reina Leticia que protagoniza un caso de acoso sexual o ahora la infanta Elena, la única que faltaba por sumarse a este particular desfile monárquico, que ha sido víctima de un robo.

Al parecer, y según ha desvelado lainformación.com, la hermana del rey Felipe VI no se encontraba en su domicilio cuando entraron unos ladrones con muy malas intenciones. Cuando llegó a su hogar fue cuando se dio cuenta de que allí había estado alguien no autorizado aunque parece, según confirman fuentes cercanas a doña Elena, que lo sustraído no era muy importante.

De hecho, la infanta, que dicen se llevó "un buen susto" y que se encuentra muy disgustada, ha denunciado que solo le han quitado unas bicicletas que tenía en un lugar menos vigilado de la vivienda, y que pertenecían a ella misma y a sus dos hijos, Felipe Juan Froilán y Victoria Federica.

La infanta Elena reside en el barrio del Niño Jesús de Madrid, en una vivienda unifamiliar ubicada a escasos metros del parque de El Retiro, donde convive con su hijo, Felipe Juan Froilán, y su hija, Victoria Federica, cuando ésta regresa a España ya que en la actualidad se encuentra en Reino Unido estudiando.

La última aparición pública de doña Elena se produjo el pasado viernes, cuando acudió a visitar al Cristo de Medinaceli, una tradición en la Familia Real. Hay que recordar que la infanta Elena sufrió una caída del caballo mientras practicaba hípica en un pequeño recinto ubicado en el Palacio de la Zarzuela, un accidente que incluso ha sido incluso motivo de una pregunta parlamentaria al Gobierno.