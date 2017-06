Rihanna practica sexo en España en una piscina

Si creía que en España no había paparazzis, acaba de descubrir que no sólo los hay sino que son de los más persistentes y que pueden estar en cualquier sitio, como cerca de una piscina donde Rihanna decidió montárselo con un hombre del que se desconoce de momento su identidad.

La cantante fue fotografiada en concreto en la piscina de una villa de lujo junto a ese desconocido con quien se estaba besando apasionadamente. Las imágenes, publicadas por el portal TZM fueron tomadas en España el pasado lunes y al parecer, este hombre sería el nuevo novio de la artista con el que la de Barbados estaría disfrutando de sus vacaciones por Europa.

Lo que sí está claro es que estas instantáneas vendría a desmentir los últimos rumores que apuntaban a que Rihanna podría tener una relación con el jugador de la NBA Kevin Durant, que esta temporada se ha proclamado cempeón de dicha competición con los Golden State Warriors.

Las fotos de Rihanna junto a su nuevo chico han provocado el entusiasmo de las redes sociales, donde no sólo se han hecho practicamente 'virales' sino donde se ha aplaudido el gusto de la cantante con mensajes como "go girl" (vamos chica) o "go sis" (vamos hermana), mientras que otros u otras se centraban más en su pareja, festejando el supuesto gran atractivo del chico escogido para la ocasión.

La felicidad de los seguidores de Rihanna es sólo comparable a la reacción de las redes a la foto que usó Beyoncé para anunciar su último embarazo, y es que parece que Internet siempre se alegra por ellas.

Con el numerito de la piscina, para el que no tomó demasiadas precauciones, parece que la artista comienza muy fuerte el verano, con nuevo chico y dispuesta a disfrutar a tope de sus vacaciones entre gala y gala.