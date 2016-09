Los reyes Felipe y Letizia acompañan a sus hijas en su primer día de colegio

El curso escolar ha comenzado este lunes 12 de septiembre para todos los niños y niñas de la Comunidad de Madrid. Y como no podía ser menos, la princesa Leonor y la infanta Sofía también han dejado atrás las vacaciones para volver a reencontrarse con sus compañeros dentro de las aulas.

Las hijas de los Reyes de España han llegado a su colegio a bordo del vehículo habitual de la familia. Don Felipe conducía su propio coche y la Reina Letizia iba en el lugar del copiloto. Doña Letizia ha bajado la ventanilla y ha aprovechado para saludar a la prensa allí presente, que aguardaba la llegada de la Familia Real.





Para no alterar el funcionamiento del centro de Santa María de los Rosales en el que estudian, los monarcas han preferido no hacer el tradicional posado no oficial con el que nos agasajaban a los medios, y entrar así en coche. Desde el año 2012 no se ha vuelto a inmortalizar a las niñas con los Reyes a las puertas del colegio donde también estudió su padre cuando ostentaba el título de Príncipe de Asturias.



Leonor (de 9 años) que cumplirá 10 el próximo 31 de octubre, cursa este año sexto de primaria, mientras que la Infanta Sofía comienza cuatro de primaria. Las jóvenes no han dudado en, a través de sus ventanillas (sin bajar) saludar a los medios de comunicación que aguardaban expectantes su llegada.