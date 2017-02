Pau Donés confiesa que le quedan menos de cinco años de vida

Apenas doce días después de haber revelado en su blog que había vuelto su guerra contra el cáncer, "llevaba un año limpio. Los marcadores tumorales a 0 (...) De pronto recibo una llamada del hospi. En el último control los marcadores han subido. Me hago un TAC (scaner) y escondido en el peritoneo encuentran un pequeño tumor", Pau Donés todavía ha dado peores noticias a sus seguidores.

El cantante, que se encuentra promocionando su biografía '50 palos. Y sigo soñando', ha concedido una entrevista a XL en la que ha precisado que "los médicos han dicho que solo hay un 20 por ciento de posibilidades de que viva más de cinco años. ¡Pues ya son 20! Y yo quiero ser uno de esos. Me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo".

A pesar de todo asegura que lejos de estar enfadado se siente muy agradecido, "el cáncer me ha hecho muy feliz porque me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. Yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy", y resalta que "desde que ejerzo de padre mi hija (Sara, de 13 años) me quiere un poquito más. Intenté dar mucha calidad al tiempo que le he dispensado, pero ha sido muy poco. Ahora la he recuperado y por eso digo que no me quiero morir, porque la gente que me quiere no se lo merece".

Lo que no le va a impedir la enfermedad es el comenzar una pequeña gira de 16 conciertos con Jarabe de Palo en breve, "tenía un plan y el cangrejo no me lo va a joder", ni tan siquiera seguir siendo como dice que era, ligón y disléxico entre otras cosas.

Para él, el momento más trágico de su vida fue "cuando mi madre cuando yo tenía 16 años Fue un golpe muy duro. Pasé de ser un adolescente loco y estúpido que iba sobrado a ser un adulto en plena adolescencia. Aprendí más rápido en el sentido de la responsabilidad, aprendí a pelear en la vida y, de un día para otro, perdí el miedo a vivir y a morir".