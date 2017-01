Nieves Álvarez la lía con una sesión de fotos que prohibiría Instagram

Pocos recuerdan ya su paso por TVE, cuando en junio de 2012 comenzó a presentar Solo moda, que dos años más tarde pasaría a llamarse Flash moda, y quizás sí mucho más por haber reconocido públicamente unos años antes, en 2001, el problema de la anorexia en su profesión, al publicar 'Yo vencí la anorexia'.

Ahora, Nieves Álvarez, que desde 2010 colabora como diseñadora de moda infantil con la firma Villalobos, con la que creó la marca N+V, vuelve a ser protagonista por una sesión de fotografías que incluye alguna que sería censurada en Instagram, dado que en esta red social está prohibido mostrar pezones femeninos.

Desde que ganó el certamen Look of the Year en 1992, lo que no ha dejado de hacer es desfilar, hacer campañas, posar para editoriales de moda. Ahora ha posado en exclusiva par ICON y no ha dejado indiferente a nadie con las instantáneas. Como ya lo hizo en 2015, cuando, después de 20 años con él, se separó del fotógrafo italiano Marco Severini, con el que tuvo tres hijos.

En una entrevista en El País señala al respecto que "me sorprende que de pronto mi vida privada despierte interés cuando nunca lo ha hecho y nunca ha formado parte de mi trabajo", así como que "que se inventen cosas hace daño, sobre todo cuando tienes familia, o cuando te relacionan con personajes y te ponen en medio de algo que no es en absoluto cierto".

Lo que no le preocupa es no tener pareja desde hace año y medio, "en cada photocall me preguntan si estoy abierta al amor. No creo que la felicidad dependa de tener o no pareja. El día que aparezca, aparecerá, pero no pienso a diario: “¡Qué horror, no tengo pareja!”. Yo no salgo a ligar, salgo a charlar con mis amigos y ¡a bailar!".