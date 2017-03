La nieta de la Condesa de Romanones se reivindica desnuda

Se jacta de ser la oveja negra de su familia, y por eso quizás ha decidido hacer honor a ese calificativo posando para la portada de esta semana de Interviú. Carla Figueroa Domecq es seguramente la única nieta de la condesa viuda de Romanones y además de mujer trabajadora cuida de su padre, Álvaro Figueroa Griffith, actual conde de Romanones, enfermo tras sufrir un ictus, y también de su abuela, la exespía estadounidense Aline Griffith, de 93 años, que ya no puede levantarse de la cama.

Lejos de ser la típica aristócrata ociosa y glamourosa, se reivindica como artista, sobre todo, como una retratista que explota un curioso simbolismo, entre infantil y vanguardista y que como tal califica como mejor momento "cuando el hijo del médico de mi abuela lloró al contemplar el retrato que le había hecho, como un general romano con una copa de vino en la mano", y el peor "cuando casi perdí la mano derecha por una quemadura. Me cayó aceite hirviendo mientras cocinaba. Pensé que no podría pintar más y casi me volví loca".

No se gana pese a todo la vida como artista, "es muy duro vivir del arte, la gente no lo valora", aunque afirma que cobra entre 1.500 y 2.500 euros por cuadro, "dependiendo del tamaño". Lo peor en esta faceta ha sido el nulo apoyo familiar recibido, "fue un escándalo, 'eso no da dinero', dijo mi abuela, pero luego, cuando comprobaron que lograba un estilo propio, me dijeron que lo hacía muy bien y presumían de mí".

Carla asegura que "siempre he sido la más rebelde, la que no se ha callado, la que no ha pasado al redil. He hecho lo que me ha dado la gana", e incluso dice que escandalizó a todos "cuando comencé a salir con Guillermo Bárcenas, que era 12 años menor que yo; era compañero de colegio de mi hermano pequeño. ¡Puse de moda a las maduritas!".

Aquel amor terminó por decisión propia, "lo dejé yo porque él no estuvo a la altura cuando a mi madre le diagnosticaron cáncer una segunda vez. Yo le apoyé a él cuando su padre entró en la cárcel; apoyé a su madre; soporté una presión enorme, persecuciones de paparazzi…".