Luis Medina elige el desfile de Emidio Tucci antes que el funeral de su primo

La pasarela Mfshow Men, que durante tres días presentará las propuestas de la moda masculina para la primavera-verano 2017, ha comenzado este martes con el desfile de la firma Emidio Tucci. Al evento, que tuvo lugar en los jardines del Museo del Traje de Madrid, no quisieron faltar los famosos más ‘chic’ del panorama nacional, como Luis Medina.

El hijo de Naty Abascal prefirió no faltar a su compromiso publicitario adquirido con El Corte Inglés, empresa patrocinadora, antes que acudir al funeral de su primo Marco Hohenlohe, al que dieron su último adiós a la misma hora en la Basílica del Cristo de Medinacelli. "Tenía este evento acordado desde hacía mucho tiempo. Además, a mi primo le he demostrado las cosas en vida y no necesito ir a su funeral para corroborarlo", justificaba. Soltero y sin compromiso, el atractivo joven ha pasado el verano entre Marruecos y Cádiz, donde se ha dejado ver practicando kitesurf.

El modelo Juan Betancourt, al que se ha relacionado sentimentalmente con Rocío Crusset (hija de Mariló Montero y Carlos Herrera), fue otro de los que presenciaron la pasarela. Con una sonrisa en la cara desmentía que él y la sevillana fueran algo más que buenos amigos. Rocío, que rompió hace escasos meses con su chico, Jaime Soto, continúa haciéndose un hueco en el mundo de las pasarelas.

Julio Benítez, hijo del torero Manuel Benítez ‘El Cordobés’, también estuvo presente. Sobre el divorcio de sus padres aseguró que no estaba siendo agradable porque no es algo que se esperaran, “pero si es lo mejor para ellos pues bienvenido sea”.

Otras de las celebridades que pasaron por e Museo del Traje fueron el cómico Joaquín Reyes, el actor Paco León y las parejas formadas por los actores Nerea Garmendia y Jesús Olmedo y Patricia Montero y Álex Adrover, entre otros. Los cuatro últimos no quisieron dejar pasar la oportunidad de inmortalizar el momento y después publicarlo en sus cuentas de Instagram.

Arranca la #ecimfshowmen #menss17 y mirad qué buena compañía 🎉🎉💃💃@alexadrover @patrymontero Una foto publicada por Nerea Garmendia (@nerea_garmendia) el 6 de Sep de 2016 a la(s) 11:56 PDT

Elegancia minimalista

Emidio Tucci ha inaugurado la pasarela de hombre en el Museo del Traje de Madrid, una colección inspirada en el minimalismo, según cuenta su diseñador Piero Rosin.

Las sandalias se apoderan de todos los looks de la colección SS17 de #EmidioTucci #ECIMFShowMEN Una foto publicada por MFSHOW Live (@mfshowlive) el 6 de Sep de 2016 a la(s) 12:10 PDT

Una amplia gama de trajes blancos de lino han llenado de luz una pasarela sobre la que también se han visto malvas, y en la que también han estado presentes toques de fresa, verde y marrón. Prendas para un hombre al que le gusta vestir bien sin renunciar a la comodidad.

Pantalones de talle alto y pata ancha, incluso en el esmoquin, que combina con sandalias, son la base de una colección en la que la intención es que la ropa sea la protagonista, por lo que los complementos ocupan un espacio mínimo.