Kristen Stewart protagoniza un topless 'crepuscular'

Para muchos siempre será Bella Swan de la saga de 'Crepúsculo', pero ella nunca ha querido quedarse en ello y lucha porque se la reconozca por otros trabajos. Por eso no la importa entregarse por completo en todos sus trabajos, aunque tenga que salir luciendo sus encantos más de lo que ella quisiera.

Kristen Stewart es la protagoniza del último film del director francés Olivier Assayyas, 'Personal Shopper', y en la cinta no ha tenido otra que mostrar sus pechos durante una escena concreta que, por obra y arte de las redes sociales, ya se ha convertido en viral en todo el mundo.

Aficionada al topless, esta actriz de 26 años está viendo cómo por culpa de su trabajo, y no precisamente de un paparazzi que le hubiera pillado en una playa, sus senos están siendo milimétricamente analizados tanto sus fans como por sus detractores.

La actriz aparece semidesnuda en su última película, 'Personal Shopper', en la que la que fuera protagonista de la saga 'Crepúsculo' da vida a Maureen, una joven con poderes paranormales que espera una señal de su hermano fallecido.

En una de las escenas, Stewart, que sale con la productora Alicia Cargile, se descubre la parte superior del pecho mostrando toda su anatomía al desnudo para colocarse un extraño chaleco. Las imágenes no tardaron mucho en llegar a las redes sociales, donde han causado gran revuelo.

Eso sí, esta no es la primera vez que la ex Robert Pattinson muestra alguna parte íntima de su cuerpo en la gran pantalla ya que con anterioridad también mostró sus senos en el largometraje 'On the Road', donde daba vida a una joven que disfrutaba de un loco viaje de carretera con dos amigos, y en la que se mostraba sin camiseta en el vehículo en el que todos ellos viajaban.