Jiménez Losantos pide que el Ejército use la fuerza en Cataluña

Al más puro estilo de Groucho Marx, "¡es la guerra, más madera!", Federico Jiménez Losantos ha demostrado este viernes que las medidas aprobadas por el Gobierno catalán tendrían que tener una réplica inmediata por parte del gobierno español, y si es preciso por la fuerza.

Lo malo para él es que "no tenemos gobierno en España. No tenemos España porque no tenemos gobierno. Tenemos una nación porque no tenemos Estado", y recordó que "tenemos 50.000 soldados, 60.000 policías y 75.000 guardias civiles y no nos sirven de nada. Tenemos miles de jueces y miles de fiscales y no nos sirven de nada porque los que tienen que dar las órdenes, que es el gobierno, son un atajo de eunucos, cobardes, pusilánimes o redomados traidores, que de todo hay".

Jiménez Losantos lamentó que pese a tener todos esos efectivos militares y judiciales "en España no hay nadie en el Ejecutivo dispuesto a hacer cumplir la ley". Y es que para él, "cuando por la fuerza se da un golpe de Estado, por la fuerza hay que impedirlo", ya que cree que "un golpe de Estado no es un hecho legal sino ilegal y se le combate con la fuerza. Cuando asaltan un banco o lo asaltan o no y ahora estamos ante un golpe de Estado que busca la destrucción de España".

Para él, la resolución del Parlamento catalán "es un golpe de Estado que no se limita a la independencia de Cataluña", por lo que insistió en que "en política, ante hechos de fuerza, no se piden las cosas por favor, se luchan, se pelean. España está ante un hecho de fuerza, absolutamente ilegítimo y tiene que usar legítimamente la fuerza, en todos los sentidos".

El locutor de esRadio precisa que las primeras medidas que habría que tomar serían de ámbito económico, "todos los funcionarios que participen del golpe de Estado contra España quedarán automáticamente despedidos, porque si uno está en una empresa y se lleva las bombillas inmediatamente le despiden, y si es funcionario del Estado español y participa en la destrucción del Estado español, queda inmediatamente despedido".

Losantos recalcó en su programa de radio que "hay que poner en marcha todo el mecanismo legal, desde la ley de seguridad ciudadana al artículo 155, al código civil, al código penal y el mercantil, y todos los golpistas a la cárcel".