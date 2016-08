La fórmula de Paula Echevarría para recuperar la figura tras el verano

Las vacaciones han llegado a su fin para Paula Echevarría. La actriz ha regresado a su casa de Madrid, donde vive con su marido David Bustamente y su hija Daniella, para continuar con el rodaje de 'Velvet'. Su futuro profesional es algo incierto, pues ésta será la última temporada de la serie que protagoniza.

Pese a que no se sepa a ciencia cierta dónde va a continuar trabajando, ella ha comenzado ya su particular 'vuelta al cole'. Con septiembre a las puertas, la 'it girl' no ha dudado en ponerse en manos de su 'personal trainer' para retomar su rutina de ejercicios. De la mano de Juanjo -que además de ser su entrenador personal también es el de Mariló Montero y Ariadne Artiles- se lo ha pasado en grande en su primera clase, en la que por primera vez se ha subido a una tabla de surf fuera del agua.

No sabéis como agota la tabla!!! Es perfecta para trabajar el "core". No me tengáis en cuenta la torpeza, es mi primera clase! 🙈 @juanjotrainer #Entrenamiento #Training #PersonalTrainer #JuanjoRodriguez Un vídeo publicado por Paula Echevarria (@pau_eche) el 23 de Ago de 2016 a la(s) 4:33 PDT

Un entrenamiento que la ha dejado agotada pero que del que ha disfrutado mucho: "No sabéis como agota la tabla!!! Es perfecta para trabajar el 'core'. No me tengáis en cuenta la torpeza, es mi primera clase". Primero tumbada y después de pie, Paula ha realizado los difíciles ejercicios encima de la tabla intentando mantener el equilibrio. Y su esfuerzo ha tenido recompensa. No solo la de mantenerse en forma, sino que gracias a la tabla la mujer de David Bustamante ha conseguido que su vuelta a la rutina haya tenido más risas de lo habitual.

Pero también hay tiempo para la diversión! 😂😂😂🏄 #DaniellaFlipa #MeCreoPatrickSwayzeEnLeLlamanBodhi @juanjotrainer #EntrenamientoyDiversion Un vídeo publicado por Paula Echevarria (@pau_eche) el 23 de Ago de 2016 a la(s) 4:44 PDT

Además, para amenizar el momento, ha dejado que su hija Daniella fuera testigo en primera persona, e incluso ha dejado que la niña se subiera encima de la tabla para imitar a su divertida mamá.

Cuatro ejercicios para tonificar el cuerpo

No es la primera vez que la celebridad comparte con sus seguidores los diferentes ejercicios que practica para mantenerse así de estupenda a los 39 años. Hace unos meses la asturiana publicó una entrada en su cuenta de Instagram donde enseñaba los cuatro ejercicios básicos que utiliza para endurecer y tonificar su cuerpo.

Empezando el día #ATopeDePower con @juanjotrainer! 💪🏼👊🏼✌🏼 #BackToWork #training #personaltraining @adidas_es #pureboostx Un vídeo publicado por Paula Echevarria (@pau_eche) el 3 de Feb de 2016 a la(s) 2:11 PST

1. Sentadillas. Para conseguir unas piernas y un trasero firme nada como las sentadillas en todas sus versiones. Con una pelota de 'fitball' y pesas, subiendo escaleras o sentadillas con salto en TRX.

2. TRX. Estas tiras permiten ejercitar todas las partes del cuerpo. Desde los hombros hasta el abdomen inferior.

3. Zancadas. En el vídeo se puede ver cómo la actriz hace zancadas subiendo las escaleras, aunque también se pueden hacer en llano e ir intercalando las piernas. Si se quiere hacer un poco más de esfuerzo se pueden incluir unas pesas, cogiendo una con cada mano y caminando con zancadas.

4. Comba. Otro ejercicio que se incluye es saltar a la comba, que aunque parezca un juego de niños es muy bueno para hacer cardio, quemar grasa y fortalecer las piernas.

#MensSanaInCorporeSano 🙋🏻 #Training #PersonalTrainer #Workout @juanjotrainer (@adidas_es top y zapas, @underarmour leggins) Una foto publicada por Paula Echevarria (@pau_eche) el 6 de Abr de 2016 a la(s) 6:59 PDT

Además, para tonificar sus glúteos de una manera perfecta, su entrenador añade un extra en las 'derrières' para que sean más eficaces. La actriz lleva pesos enganchados en los tobillos para ofrecer más resistencia. Además, es muy importante que mantenga la postura corporal correcta para no dañar los lumbares, que pueden sufrir si se hace mal.