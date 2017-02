El 'falso moreno' de Donald Trump, al descubierto

Las excentricidades de Donald Trump son, al parecer, infinitas. El polémico nuevo presidente de los Estados Unidos ha 'dado la nota' en el ámbito político al comenzar su mandato enemistándose con cada vez más países, en lugar de buscar aliados para cumplir sus propósitos. Pero ya no es solo su faceta prefesional ni sus escandalosas frases lo que más se comenta de él en redes sociales.

This is just too funny 😂🤣@realDonaldTrump nice hair and fake tan LöL #Trump #JustinTrudeau #HairStyle #FakeTan pic.twitter.com/lTPx7w47lT