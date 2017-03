Eva González, el mejor apoyo de Cayetano de cara a su temporada taurina

Una grandiosa alfombra azul se extendió en la noche de este miércoles 8 de marzo por la plaza de toros de Las Ventas. Sobre ella desfilaron todas aquellas figuras públicas de la sociedad española y de la tauromaquia que no quisieron perderse la presentación de los carteles de la feria de San Isidro. Los periodistas José Ribagorda y Elena Sánchez fueron los encargados de presentar una gala en la que más de 400 personas disfrutaron de la actuación del grupo Taburete (cuya figura principal es Willy Bárcenas hijo de Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular imputado en la financiación irregular de su partido), encargados de amenizar la noche.

Al evento acudieron numerosos diestros, en activo y ya retirados, entre los que destacaron las figuras de Julián López ‘El Juli’, Miguel Ángel Perera, Enrique Ponce, Cristina Sánchez, Dámaso González, Miguel Báez Litri, Juan Antonio Ruiz Espartaco, Palomo Linares y Cayetano Rivera. También algunas ‘socialités’ de la talla de Eva González, Cari Lapique, Fiona Ferrer, Genoveva Casanova, Carmen Lomana o Rafael Amargo se personaron en el ruedo para dar apoyo a los grandes protagonistas de la noche.

Fin de la #GalaSanIsidro2017 con @taburetegram ¡Lo pasamos genial! #SanIsidro2017 #sanisidro #LasVentas #Madrid Una publicación compartida de Genoveva Casanova (@genoveva_casanova_official) el 8 de Mar de 2017 a la(s) 2:34 PST

Francisco Rivera, el gran ausente

Sin embargo hubo una ausencia muy sonada, la de Francisco Rivera y su mujer, Lourdes Montes. Su propio hermano, Cayetano Rivera, declaró que no había podido asistir, y aunque no desveló los motivos sí que quiso aclarar la polémica que se ha cernido entorno a Fran y la denuncia que han interpuesto contra él los exsocios con los que compartía un negocio de chatarra que se desarrollaba en el Congo: “Siempre es algo desagradable. Tendrá que ir a los juzgados cuando llegue el momento. Está disgustado, a nadie le agrada que hablen mal de uno, pero bueno es muy fácil criticar a un personaje público y aprovechar los medios para hacerlo. Habrá que esperar y ver como se desenvuelve todo”, asegura. En total, le reclaman a Rivera y a otro de los socios la cantidad de 1'3 millones de euros.

Pese a todo, asegura que Fran se muestra optimista preparando su retirada: “Está entrenando para esta temporada que para él es muy importante. Es su última temporada de matador de toros en activo y estamos muy contentos los demás porque así sea. Era una fecha muy esperada por todos, pero también de alguna forma un poco triste al saber que no voy a poder compartir más cartel con él que las corridas que comparta este año”.

Cayetano acudió acompañado de su mujer, Eva González, para él su mejor apoyo: “Estoy muy contento de que me haya acompañado un día importante para nosotros. La feria más importante es la de Madrid. Contento de estar aquí y de formar parte de ésto”, aseguraba.

Pese a todo, Eva admitió que aunque le acompaña a algunas corridas no le gusta acudir a todas, “según me coge el cuerpo”, admitía. La presentadora lo pasa mal al ver a su pareja enfrentarse a un toro, algo que también sufre el propio Cayetano: “Se pasa peor cuando está ella. Ya no solo tienes los nervios de los toros sino que estás nervioso por la familia en general... por si pasa algo y ellos están delante, o por si no tienes una buena tarde y tienen que escuchar algo desagradable”.

Eva y Cayetano quieren ampliar la familia

Eva González apareció radiante con un vestido rosa ‘capote’ muy apropiado para la ocasión, firmado por su amiga Vicky Martín Berrocal. “me he arreglado en cinco minutos, vengo ahora mismo de plató”, reconocía la modelo y presentadora.

La andaluza se encuentra inmersa en la grabación de la nueva temporada de ‘Master Chef’, por lo que pasó el Día de la Mujer desarrollando su profesión: “Me parece que es un día que sí que debe existir por una parte y por otra debe dejar de hacerlo, porque eso significará que hemos conseguido la igualdad de género total, que es por lo que la mayoría de la sociedad lucha. Pero como parece que aun queda una parte de la misma en la que esto no se les mete mucho en la cabeza, tenemos que seguir luchando por la igualdad salarial, por la conciliación familiar, por terminar con esos roles que tenemos las mujeres y que tienen los hombres también por otro lado. Que todo sea una carga compartida, no una carga en la que alguien te ayuda”, alegaba.

Hace unas semanas una revista publicaba un artículo en el que aseguraban que Eva y su marido, Cayetano, ya están buscando tener un hijo, algo que ella no llega a descartar del todo: “Vi una foto en una revista en la que se me veía a Caye y a mí mirando para un lado y decían que estábamos buscando un bebé. ¡Se pensarían que lo habíamos perdido en la calle! Ahora mismo no, pero sí que queremos tener hijos, claro”.

Por su parte, el diestro no puede ocultar las ganas que tiene de ser papá: “Yo estaría feliz de tener un hijo, pero con nuestras agendas es complicado. Eva tiene muchísimo trabajo, y yo por mi parte también estoy disfrutando de un gran momento, tengo mi temporada por delante y habrá que buscar el momento, pero desde luego cuando venga bienvenido será”.

Lo que está claro es que en cuanto consigan relajar sus agendas y logren esa conciliación laboral que tanto reivindica Eva, el matrimonio tiene intención de dar el paso y tener el que sería el primer hijo para ambos.