Cristiano Ronaldo le pide una cita a Miss Bumbum y se la niega

Ni su sexapeal ni su fama ni todo su dinero han sido suficientes motivos para que Erika Canela, flamante ganadora del título Miss Bumbum al mejor trasero de Brasil, aceptara una cita con el futbolista del Real Madrid Cristiano Ronaldo, que, según ha confesado ella, le invitó a pasar un rato con ella.

Así lo ha reconocido en una entrevista, donde asegura que el portugués le invitó vía WhatsApp hace tan solo unos días, y ella rechazó el ofrecimiento porque creía que "me iba a usar como un objeto".

Miss Bumbum 2016 ha flitrado al medio portugués TV 7 Días los mensajes que intercambió con Cristiano Ronaldo. En uno de ellos, y aprovechando que ella estaba en Portugal participando en un reality show, el jugador le preguntó: "¿Quieres venir a mi casa? Quiero verte. Vivo junto a ti. Podemos descansar juntos".

Erika respondió ya por la mañana con un emoji de un corazón, que rápidamente fue contestado por Ronaldo con una nueva petición para verse. Ella entonces aceptó: "En la mañana dijo que sentía haberse quedado dormido y preguntó si quería ir a conocer su casa. Le expliqué que tenía un avión que abordar pero me dijo que tratara de cambiarlo. Dijo que le encantaría conocerme. Fui al aeropuerto, logré cambiar mi vuelo y hablamos de nuevo".

Al final no se vieron por culpa de los problemas de su móvil, que hicieron que se retrasara, imposibilitando que se produjera la cita: "Me demoré. No pude acceder a mi móvil porque no estaba funcionando correctamente, pero después lo hice. En el auto hablé con él y estaba irritado. Fue un poco rudo conmigo y no me gustó. Me dijo que tenia poco tiempo por otros compromisos".

La historia entre el futbolista y la modelo terminó en un simple coqueteo, en parte por lo que ella le dijo a Ronaldo:: "Le dije que no soy una mujer de 15 minutos o media hora". Después de esto regresamos a mi hotel. Me hubiera encantado salir con él pero me iba a usar como un objeto".