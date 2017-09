Consejos para recuperar a tu ex.

Romper una relación amorosa puede ser muy difícil, especialmente si aún sientes algo por esa persona. Muchas veces, esa relación no está completamente acabada y es posible salvarla, si ambos todavía están enamorados. Por ello te proponemos una serie de consejos muy útiles sobre como enamorar a tu ex de nuevo, que será más o menos complicado dependiendo de las razones de la ruptura, de los sentimientos que queden aún entre los dos y de cada caso en concreto.

Respeta la distancia después de la ruptura

En un primer momento, después de que la relación haya terminado, es muy importante respetar cierta distancia y que el otro no se sienta agobiado. Persiguiendo y rogando a tu ex para que vuelva contigo no servirá de mucho, sino todo lo contrario, solo conseguirá que se aleje aún más. Esta primera fase requiere mantener la distancia, de forma que la otra persona pueda aclararse y pensar en lo que siente realmente. Por ello, se desaconseja cualquier tipo de contacto por unos días, una semana, etc., según cada caso, ni llamadas, ni mensajes, ni regalos, ni, por supuesto, ir a buscarlo.

Tiempo para pensar y analizar la situación

Este tiempo de distancia puede servir para pensar en todo lo que ha ocurrido, lo que quieres, lo que de verdad te gusta de la otra persona, en todo lo que hiciste mal y si puedes hacer algo para repararlo, y en definitiva, para analizar la situación.

En este periodo es conveniente que alcances una mayor madurez como persona y como pareja, pues un aspecto esencial para que una relación pueda crecer. También es buen momento para pensar en cómo huir de la monotonía y mantener la pasión en la pareja, que es una de las principales causas de rupturas en las relaciones duraderas.

En definitiva, si no dejas de preguntarte como recuperar a mi ex, la respuesta es muy sencilla: déjale espacio para la reflexión en un primer momento y aprovéchalo tú también, para comprender cuál es la base del problema. Será un tiempo muy útil para que las heridas sanen y para aprender a controlar las emociones y a conocerse a uno mismo.

El momento de encontrarte con tu ex

Después de este tiempo de reflexión, que te habrá servido para aclarar tus ideas, y para que tu expareja también las aclare, es el momento de reaparecer en su vida de nuevo. Sin embargo, este encuentro no debe ser forzado ni buscado, sino que es más conveniente que sea un encuentro casual. Para ello, puedes planear encontrarte con la otra persona en una fiesta de un amigo en común, por ejemplo, o de casualidad mientras caminas por la calle.

Cuando vayas al encuentro, trata de tener un buen aspecto, de estar feliz y bien arreglado. Es mejor no encararla en cuanto la veas, sino acercarte de forma sutil, saludarla, siendo muy amable y preguntarle cómo está y hacerle ver que te alegras de verla y de saber que se encuentra bien. Si en la conversación, notas cierta incomodidad por su parte, lo mejor es despedirse y tener paciencia, pues debes saber que en el proceso de como conquistar a mi ex, tu principal virtud deberá ser la paciencia.

Hablar de tus sentimientos

Después del primer encuentro, es recomendable que se den más encuentros casuales entre los dos, pero sin llegar a agobiarla y siempre respetando su espacio. De este modo, sabrá que estás con ella y que no la has olvidado. Esta es una de las claves de mayor utilidad si quieres saber como recuperar a tu ex esposa o novia.

Este es el momento de comunicarle lo que sientes. Puedes optar por hacerlo hablando o mediante una carta, si no eres buen conversador o si quieres decirle todo lo que sientes sin dejarte llevar por las emociones del momento. Si prefieres tener una conversación, dile que te gustaría hablar con ella y busca un lugar en el que te sientas cómodo y relajado para hacerlo. En esta conversación debes hablar de lo que sientes por ella realmente, sin tapujos. No es el momento de discutir y de echar en cara los problemas que hayáis tenido, sino de reconocer abiertamente en qué aspectos hemos fallado y dejarle claro que estás arrepentido y que te gustaría recuperar la relación con ella.

Lo mejor, después de haberle hablado de tus sentimientos, es ir despacio. Si ella aún tiene dudas, le puedes pedir que sea tu amiga, porque te gustaría tenerla en tu vida, aunque sea solo como amigos. En este tiempo de amistad no intentes forzar la reconciliación; aprovéchalo para demostrarle que has cambiado de verdad y que eres capaz de hacer todo lo que esté en tu mano para recuperarla.