Una actriz de Hollywood se 'enamora' de Mariano Rajoy

Para que luego digan que si es 'soso' o poco atractivo. Mariano Rajoy, con bailecitos o no como los que se marca en las bodas o fiestas familiares, tiene su público, y no sólo en España. Para demostrarlo nada menos que una estrella de Hollywood, que parece haberse enamorado no sólo de nuestro país sino también de su presidente del Gobierno.

El caso es que después de convertirse en la estrella del front-row en la Semana de la Moda de Madrid, Lindsay Lohan ha quedado tan encantada con España que incluso ha decidido seguir a su máximo mandatario en las redes sociales, en concreto en Instagram, donde tiene ya un nuevo contacto.

La actriz ha comenzado a seguirlo y dando a entender que debe de estar interesada en la política española, o cuando menos en los mensajes del líder del PP o incluso en sus ya famosísimos paseos por la sierra.

Durante la última Semana de la Moda de Madrid la actriz de Hollywood se ha convertido en una de las invitadas más glamourosas y no ha faltado a un sólo desfile: Palomo Spain, Ángel Schlesser, Custo Barcelona o Devota&Lomba, aunque se desconoce si eh el backstage ha coincidido o no con el propio Rajoy.

Eso sí, Lindsay Lohan no sólo se ha limitado a presenciar esos desfiles sino que también ha podido disfrutar de la gastronomía española y visitar algunos de los restaurantes más top de Madrid. Tal y como desvela Glamour, la actriz fue vista en Amazónico (uno de los favoritos de Cristiano Ronaldo) y también en Diverxo, el local de Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche.