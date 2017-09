‘Make up’ para niños: ¿dónde está el límite?

Bases, sombras, pinceles, brochas, pestañas postizas. Este es parte del material que algunos pequeños, cuya edad está comprendida entre los seis y los trece años, usan en sus tutoriales de maquillaje. Estos niños han hecho del 'make up' su estilo de vida, y han dejado apartadas otras aficiones imprescindibles dentro del marco infantil para compartir con sus seguidores cómo pasan de niños a adultos en tan solo unos minutos.

Patricia Pérez, psicóloga de Dondolo Psicología Infanto – Juvenil, tiene claro que son niños que tienen un comportamiento que no va acorde a su edad, y que eso pasa principalmente por los problemas en casa, tal y como ha contado en Estrella Digital: "Los niños ahora cada vez son menos niños, y es precisamente por eso, porque en la formación de la personalidad del niño los padres tienen una influencia muy grande y a veces las cosas no se hacen bien del todo. Entonces, para mí el punto clave para que la formación en casa sea eficaz es que los niños tengan los límites bien establecidos".

Por lo tanto, aunque a veces cueste, es imprescindible que se establezcan en el núcleo familiar una serie de normas que el menor debe de cumplir: “Cuando se pasan los límites o no existen directamente, los niños tienen conductas de este tipo. Son llamadas de atención con las que buscan fueran de casa la atención que no reciben dentro. Buscan sentirse especiales de alguna manera porque no se sienten satisfechos con los que les proporcionan sus propios entornos naturales”, apostilla la psicóloga.

Pero, ¿por qué se llegan a tener este tipo de comportamientos? “Esto son conductas que los niños hacen, primero, por conducta social, porque ven que en su entorno que la gente suele hacer estas cosas y también tiene un punto muy fuerte la autoestima. En las redes sociales hay mucha gente que está enganchada a ese ‘me siento bien cuando me dan un me gusta’, o a cuando te valoran positivamente desde fuera. Y eso al final da a entrever una inseguridad que el niño tiene consigo mismo”, explica Patricia.

“Además están una edad muy crítica de lío de hormonas, de encontrar tu personalidad real y esto hace aparecer los problemas de autoestima. También es una forma que usan para mostrar su mejor versión porque seguro que así encuentro un reconocimiento que ni lo tienen conmigo mismos ni lo encuentran en casa”, asegura la experta.

Por lo tanto, y dado que se trata de un problema, se deben poner soluciones: “Si los límites no están puestos de antes, nunca es tarde para empezar a ponerlos. Entonces el problema es que muchas veces en casa la autoridad la tienen los niños sobre los padres cuando debería de ser al revés. El contacto con las redes sociales van a terminar teniéndolo, pero debe de ser un contacto progresivo y supervisado.

Además de poner normas, es necesario que exista un control por parte de los padres a los hijos, y que así vean si lo que los niños están haciendo puede tener un efecto negativo sobre ellos mismos: “La sobreexposición o los problemas que puede acarrear que esos vídeos estén circulando, el saber que no hay límites y que todo lo que cuelgan a está a disposición de cualquiera… educar al hijo en los peligros de las redes sociales y de internet, es vital”.

Si los niños están actuando como un adulto, conviene tener con ellos una conversación de adultos y que todos los todos los términos y todas las cosas malas que pueden salir de ahí queden claras. “Eso sí, siempre preguntando primero si creen que les falta falta atención y consultar con ellos la manera de poder cambiar las cosas. Hay que mostrar comprensión y cariño”.

Entonces, ¿deben ser borradas estas cuentas de Instagram y youtube manejadas por menores? Patricia Pérez recomienda que sí: “Creo que sí que deberían ser cerradas, por lo menos hasta que el niño sea un poco más mayor. El problema aquí no es que un niño se esté exponiendo ni dejando eso públicamente para siempre, el problema es que está teniendo conductas que no corresponden con la edad que tienen. Los niños no son niños y ese es el problema real, además de la sobreexposición. El niño se está preocupando que con qué se maquilla cuando debería estar pensando en cosas mucho más banales”.