Irene Junquera, nueva pareja de Risto Mejide

Las cosas siempre suceden por algo. En el caso de Irene Junquera, su reciente despedida de El Chiringuito de Jugones obedecía a los planes que ya tenía para formar parte de un nuevo proyecto televisivo, que curiosamente no estará en el grupo que le pagaba hasta la fecha sino en Mediaset.

La periodista ha sido elegida para ser la copresentadora del dating-show All you need is love... o no', un proyecto en el que, como ha adelantado El Confi TV, estará acompañada de Risto Mejide y en el que también participarán el cómico David Guapo y la periodista y divulgadora científica, América Valenzuela (Órbita Laika).

El formato intenta diferenciarse un poco del clásico Lo que necesitas es amor, con una nueva apuesta por un show mucho más variado y sorprendente. Los colaboradores debatirán en plató sobre todo lo que ocurra en los encuentros o desencuentros sobre los que girará la mecánica del programa.

Hay que recordar que Irene Junquera se despidió del programa de Pedrerol muy emocionada y confesando que "le daba mucha pena", evidenciando por tanto la buena relación que ha habido entre ambas partes hasta el último momento, y pocos días después agradecía los mensajes de cariño de la audiencia.

Después de su debut en ese programa, atendiendo los mensajes que enviaban los telespectadores, Irene Junquera no sólo se ganó la posibilidad de ser colaboradora del mismo sino que se hizo un hueco en Zapeando y hasta presentó las campanadas de Fin de Año en La Sexta y se ha hecho un hueco en la radio de la mano del propio Frank Blanco, con Vamos tarde, en Europa FM. Es de suponer que, por obra y gracia de su nuevo contrato, dejará también el programa de las tardes de la cadena de Atresmedia para centrarse en el nuevo proyecto de la competencia.