Vitíligo, respuestas a preguntas habituales

A muchas personas, la palabra vitíligo no les resulta familiar, ni siquiera cuando se habla de enfermedades. Lo cierto es que no es muy habitual en nuestra sociedad, por lo que es normal que no haya un conocimiento general acerca de ella. Sin embargo, desde hace unos años el número de casos ha ido creciendo, por lo que cada vez hay más posibilidades de encontrarnos con alguien que padezca esta enfermedad. ¿Qué es el vitíligo? ¿Cuáles son las causas? ¿Se puede contagiar? Estas y otras preguntas son las que respondemos a continuación.

¿Qué es el vitíligo?

El vitíligo es una enfermedad cutánea, que se caracteriza por presentar manchas en la piel de un color más claro del que tenemos. Estas manchas no son uniformes, sino que aparecen de forma arbitraria por todo el cuerpo, siendo mucho más llamativas cuando afectan a zonas visibles como la nariz o la comisura de la boca.

Aunque no hay una edad o sexo determinados para que esta enfermedad aparezca, es más común entre la población femenina. En cuanto a la edad, el vitíligo suele darse más a menudo antes de los 20 o una vez pasados los 50 años.

El principal problema de esta enfermedad no es físico, sino psicológico. Cuando se da en zonas del cuerpo que están tan a la vista que es imposible disimular las manchas, como es el caso de la cara, la persona que lo sufre puede ver afectada su autoestima. La gravedad de ello puede ir desde pequeños complejos hasta una fuerte depresión.

¿Cuáles son las causas del vitíligo?

En realidad, qué es lo que lleva a que la piel pierda su pigmentación natural y aparezcan estas manchas blancas no se sabe con certeza. Hay quienes apuntan a que puede haber alguna razón hereditaria, ya que la cuarta parte de las personas que padecen vitíligo tienen algún familiar que también lo tiene.

Existen algunas teorías acerca de cuál es el motivo por el que se presenta la enfermedad. Destacan tres: que se trate de una enfermedad autoinmune, que el sistema nervioso libere alguna sustancia que cause daño a los responsables de la pigmentación de la piel o que sean estos mismos los que se ataquen entre sí. Ninguna de ellas tiene confirmación, aunque se trabaja para encontrar pruebas reales de que alguna de estas lo pueda causar.

¿El vitiligo es contagioso?

Que no se conozcan las causas no significa que no se sepa nada sobre el vitíligo. Esta enfermedad no se contagia por ninguna vía. Por lo tanto, el contacto con personas que estén afectadas, sea del tipo que sea, no produce en nadie un brote de vitíligo.

El rechazo a la enfermedad, por tanto, nos está justificado bajo ningún concepto. A pesar de ello, es triste ver cómo mucha gente tiene miedo a tratar con alguna persona que presenta manchas en su piel causadas por vitíligo.

¿Tiene cura?

Teniendo en cuenta que ya afecta a un 3 % de la población mundial, es natural que se busque en el vitiligo como curarlo. Existen en la actualidad una serie de fármacos orientados a regular la pigmentación de la piel, cuyo consumo debe ser recetado por un especialista.

También hay remedios caseros que se pueden probar y que funcionan a mayor o menor grado dependiendo de varios factores. Por tanto, se puede decir que hay cura para este problema de piel, aunque siempre es importante actuar con cautela. Lo principal es aclarar que se trata únicamente de una enfermedad estética, sin otros efectos.