Rejuvenecer el rostro y el cuerpo antes del verano

La clínica Dr. Pierre Nicolau lanza diferentes propuestas para rejuvenecer el rostro y el cuerpo de forma exprés. Todo ello con el objetivo de llegar al verano con un aspecto joven y saludable. A continuación, el Dr. Nicolau aconseja seis tratamientos a poner en marcha durante las próximas semanas. Si bien en la consulta, el doctor evalúa cada caso, pues cada uno de ellos es particular y tendrá una intervención adaptada.

Rostro: combinación de hilos tensores de anclaje fuerte y los rellenos faciales inyectables

Para llegar al verano con un rostro rejuvenecido, el doctor sugiere combinar dos tratamientos, los hilos tensores de anclaje fuerte para recolocar los tejidos profundos y los rellenos faciales inyectables. "Cuando tenemos poco tiempo hay que ser eficaz, y el tratamiento más idóneo para un paciente que quiera rejuvenecer su rostro de forma exprés son los hilos tensores y los rellenos faciales. En ocasiones estos tratamientos se pueden aplicar de forma combinada. De esta manera, se produce una sinergia y obtenemos más eficacia con menos riesgos", explica el doctor. En este sentido, el Dr. Nicolau asegura que "tras haber compensado las pérdidas de volumen de grasa facial profunda con inyectables de relleno, suelo aconsejar a mis pacientes los hilos tensores. En particular, se lo sugiero a aquellos que quieren reducir el impacto de las primeras arrugas o de los surcos demasiado marcados, sin pasar por el quirófano y con un resultado inmediato". Con esta técnica se introducen unos hilos en profundidad en el rostro y el cuello que lo que hacen es reposicionar los tejidos desplazados, dando un mayor grosor a la piel y un mejor tono. En este punto, el doctor subraya que "no todos los hilos tensores funcionan, especialmente si la piel no es de buena calidad o si no tiene un envejecimiento ligero. Además, para que den buenos resultados, deben tener un anclaje fuerte que recoloque los tejidos profundos. Personalmente, recomiendo los de Silhouette Soft® porque su resultado es completamente natural y progresivo y evita esos efectos máscara tan indeseables y que vemos a menudo en algunos rostros conocidos".

Asimismo, y con respecto a los rellenos faciales inyectables, Pierre Nicolau subraya que "utilizo los de la marca Ellansé, que son muy innovadores, porque no cambian sus características con el paso tiempo, son 100% biorreabsorbibles y su efecto voluminizador es visible tras la primera sesión. También permiten regenerar de forma natural el colágeno normal de la piel y no solo un colágeno que resulta de la producción de fibrosis". Con ambos tratamientos las marcas son mínimas y no es necesaria la hospitalización ni la anestesia general.

Cuerpo: la criolipólisis, la radiofrecuencia, los ultrasonidos focalizados y D-finitive Evo

La criolipólisis es una técnica no invasiva que elimina la grasa con frío y da excelentes resultados a la hora de combatir la grasa localizada. Así lo desvela el Dr. Nicolau quien, además, explica que "esta técnica se basa en un descenso de la temperatura de una determinada zona del cuerpo que contenga grasa localizada. Es muy importante que este descenso sea por debajo de los diez grados bajo cero ya que, si no, no será suficiente". Con la criolipólisis las células se destruyen solas y la grasa se va eliminando poco a poco través del hígado. Se trata, por tanto, de una técnica con la que no hay que pasar por el quirófano, es indolora y no requiere anestesia.

Si lo que se busca es mejorar o retensar la piel, Pierre Nicolau recomienda la radiofrecuencia o los ultrasonidos focalizados. La primera es una técnica que utiliza ondas electromagnéticas de alta frecuencia que provocan el calentamiento de las diferentes capas de la piel, lo que favorece la formación de nuevo colágeno. Por su parte, los ultrasonidos focalizados permiten calentar puntos precisos de la piel a diferentes profundidades, así como retensar la piel de forma indolora y sin efectos adversos. El doctor Nicolau añade que "si lo que el paciente quiere es una combinación de tratamientos, entonces, D-finitive Evo es la solución". Y es que según detalla Pierre Nicolau, "un mismo equipo combina radiofrecuencia, calor, masaje y drenaje linfático, lo que lo convierte en el sistema más eficaz para acabar con la celulitis. Este aparato médico es un gran avance porque, gracias a la asociación de tratamientos, aborda la zona a tratar de un modo integral". Además, los resultados son visibles tras la primera sesión y el número de sesiones es más reducido que en otros tratamientos debido a su gran eficacia. No deja cicatrices, tampoco requiere anestesia y se puede realizar en cualquier época del año. Este tratamiento está disponible en la Clínica Dr. Pierre Nicolau en Figueras.

Dr. Nicolau, referencia internacional

El Dr. Pierre Nicolau estudió en la Facultad de Medicina de Montpellier y se especializó en cirugía plástica y estética. Es experto internacional en técnicas de inyectables y en mecanismos profundos del envejecimiento. Ha trabajado en Londres y Paris y ha sido invitado a realizar operaciones en más de 10 países diferentes como Inglaterra, Rusia, Chile, Gabón o Vietnam.

Es un conferenciante y formador a nivel internacional y participa en estudios sobre diferentes técnicas como las de relleno. Ha presentado más de 200 comunicaciones en congresos internacionales en Europa, USA y Asia y ha impartido más de 250 sesiones de enseñanza en diferentes países del mundo además de publicar más de 40 artículos en numerosas revistas científicas y en diferentes libros especializados. El Dr. es invitado todos los años como profesor al International Master Course on Aging Skin (IMCAS) desde el año 2000 y es Medical Advisor del laboratorio SINCLAIR PHARMACEUTICALS.

Es miembro de la Sociedad Francesa de Cirugía Plástica Reconstructiva y Estética (SOF-CPRE), de la Sociedad Francesa de Cirujanos Estéticos Plásticos (SOF-CEP), de la Sociedad Francesa de Estudio y Tratamiento de Quemados (SFETB), de la Sociedad Internacional de Cirugía Estética Plástica (ISAPS), de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) y de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética (SECPRE).

Su labor humanitaria tiene un papel fundamental, un gran valor médico y humano. El Doctor ha trabajado en India, Pakistán y en países africanos en la recuperación de grandes quemados, en muchos casos mujeres víctimas de la violencia doméstica y machista. En Vietnam fue colaborador de Children Action.

