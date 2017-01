Una solución natural ante la infertilidad.

En el momento en el que una pareja decide tener un hijo ha de tener claro que este proceso puede ser largo. La mayor parte de las ocasiones (sin existir impedimento alguno) precisan de, al menos, seis meses para conseguir un embarazo. Pero hay que dejar claro que infertilidad y esterilidad no son lo mismo. El primero de los casos tan sólo implica que cuesta más concebir, pero no quiere decir que no se pueda, en absoluto. Teniendo en cuenta que la tasa de infertilidad en España supera el 17% conviene saber qué hacer en estos casos. La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) se reunirá en marzo para seguir promoviendo los estudios que ayudan a acabar con esta problemática. Algo más sencillo que esto, y que puede servir a muchas mujeres, es la de acudir a las infusiones para la fertilidad. Este tratamiento es sencillo y económico y lo puede probar cualquiera.

La fertilidad se puede ver aumentada en la medida en la que se tomen las infusiones Nido Saludable, Ciclo Bio 1 y Ciclo Bio 2. Todas ellas tienen su procedencia en Alemania (donde vienen empleándose desde hace décadas, en un principio auspiciadas por matronas y, hoy en día, distribuidas incluso en las farmacias)

Su idea es la de tratar de ayudar al organismo a recomponerse, haciendo que las sean mayores las probabilidades de concebir. Este tratamiento de fertilidad es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es comenzar tomando Nido Saludable durante el inicio del ciclo menstrual y durante un mes. Lo que hace Nido Saludable es eliminar todas las toxinas e impurezas que se hayan podido acumular en el organismo de la mujer durante años. Esto ocurre, especialmente (aunque no sólo) en las mujeres que han tomado, durante largos periodos, métodos anticonceptivos.

Tras la toma de Nido Saludable, se comienza a beber la infusión Ciclo Bio 1 y Ciclo Bio 2. La primera se bebe durante la primera fase del ciclo (unos 14 días) y, la segunda, durante el tiempo restante del mismo. Ambas consiguen armonizar por completo el ciclo menstrual, lo que ayuda a favorecer la concepción.

Ayudarse de la acupuntura

Aquellas mujeres que estén interesadas en probar métodos naturales, antes de someterse a pruebas médicas, han de saber que un buen complemento se puede encontrar en la acupuntura. La doctora Lina Lin, quien realizó sus estudios de acupuntura en el Instituto de Medicina Tradicional China y que lleva décadas desempeñando su labor asegura que “la acupuntura puede servir a este propósito porque ayuda a desbloquear la energía de la sangre y para lograr un embarazo es vital que la mujer esté fuerte”

Por supuesto, cada mujer es distinta y conviene realizar un estudio concreto para llevar a cabo el tratamiento adecuado. No está de más, en ningún caso, someterse a un chequeo previo (tanto el hombre como la mujer) y, si después de un plazo de hasta un año, no se consigue el embarazo, acudir a un especialista.

Es importante también no olvidar que el estilo de vida que se lleva influye. Hay que tratar de dejar el estrés a un lado, que no suponga más presión el tomarse el objetivo de lograr el embarazo como una cuenta atrás, realizar deporte con asiduidad y mantener una dieta sana y equilibrada.