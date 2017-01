Ser vegetariano también es bueno para ti

¿Te imaginas llenar tus platos de sopas y caldos de verduras, almendras, aguacates, pasta, arroz, zanahorias, semillas de amaranto, soja, espinacas, tofu, algas.., y que no haya ninguna presencia de carne o pescado? Un 5 por ciento de los europeos ya lo hacen. Es el número de vegetarianos que ya hay en nuestro continente. En nuestro país los vegetarianos podrían alcanzar la cifra de 707.850 y un 1 por ciento declara no consumir carne ni pescado. Por otro lado, los veganos, que no toman alimentos de origen animal ni sus derivados (leche, huevos, mantequilla, yogures…) representan un 2 por ciento.

Según los nutricionistas ser vegetariano no está reñido con llevar una alimentación muy completa con alimentos que aportan hidratos de carbono, fibra, vitaminas antioxidantes y ácidos grasos omega 3. En cuanto al aporte de proteínas, los activistas afirman que consumir carne aporta sólo un 10 por ciento de energía nutritiva. Hay vegetales que ofrecen proteínas completas con todos los aminoácidos como la quinoa y los pistachos, los garbanzos, las semillas de chía o las alubias. Sí es cierto que algunos vegetales carecen de proteínas completas como las lentejas, que no tienen metionina (aminoácido esencial) o los cereales, de lisina. En estos casos, se recomienda tomarlas unidas a otras proteínas vegetales para lograr un aporte de proteínas completo. Las lentejas por ejemplo se unen al arroz.

Beneficios de la dieta vegetariana:

Te ayuda a alcanzar tu peso ideal. Los menús vegetarianos son dietas bajas en azúcar y tienen hasta un 30 ciento menos de calorías.

Mejoras en salud y evitas enfermedades como la hipertensión, que afecta a un 40 por ciento de los españoles según la Asociación Española del Corazón. Realizando una alimentación vegetariana eliminas las grasas saturadas y el colesterol malo. Además, los ingredientes usados no han sido expuestos a tratamientos hormonales.

Sus platos son sabrosos. Lejos queda el antiguo recelo de que los platos con ausencia de carne no tienen sabor. Con salsa de soja, limón, jengibre, mostaza

Mejora el medioambiente. El consumo de carne genera polución.

Promueve el respeto por los animales y se oponen al consumo y explotación de éstos.

Si aún no te has decidido, tienes la opción de ser flexiteriano. Puedes comenzar reduciendo la cantidad de carne y aumentar estos platos típicos: el gazpacho andaluz, el hummus, los dolmades griegos (hojas de parra rellenas de arroz, el tabulé acompañado de falafel…

Si sales a comer fuera:

Crucina. Calle Divino Pastor, 30. 91445 33 64. En Madrid.

Flax&Kale. Carrer dels Tallers, 74B. 933 17 56 64. En Barcelona.

Cosmética Eco friendly y Cruelty free:

Estos cosméticos no testan con animales ni usan productos de origen animal ni sus derivados.