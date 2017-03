Productos ICON: Protección y cuidado del cabello.

Mantener el cabello limpio y bien cuidado no es un asunto que pueda dejarse a la casualidad. Ni tampoco decidirse por el producto más barato solo por ahorrarse unos céntimos. Estas acciones, lamentablemente muy comunes, dejan como resultado problemas capilares, debido a que no se protege y cuida el pelo como se debe. Sea corto o largo, liso o rizado, lo más importante es mantenerlo sano. De nada servirá tener una larga melena si esta tiene un aspecto sucio, descuidado o muestra claros signos de problemas como caída o falta de volumen. Afortunadamente, hay productos de calidad profesional que ayudan a lograr un pelo perfecto casi sin esfuerzo. Los tratamientos y champus ICON son la solución que necesitas para mantener tu pelo protegido y sano.

15 años innovando para conseguir los mejores resultados

La marca de productos para el cabello ICON nació hace ya década y media, de la mano de dos personas, Chiara y Jorge, que tenían muy claro que se necesitaba innovar de manera constante, encontrar los mejores ingredientes y crear productos que combinen estos con lo último en tecnología. Todos ellos se prueban y estudian antes de lanzarse, para garantizar que cumplen con su cometido y ayudarán a conseguir ese objetivo de tener un cabello sano, brillante y bien cuidado.

La misión de ICON es buscar el equilibrio entre la innovación y el cuidado del medio ambiente. El resultado es una colección de productos que se han convertido en referente internacional, tanto para profesionales como particulares que buscan cuidarse en casa igual que en la peluquería.

Un producto para cada necesidad

A menudo olvidamos que nuestro cabello necesita unos cuidados específicos para que esté fuerte, no se vuelva quebradizo o se abran las puntas. Tal como sucede con la piel, que requiere tratamiento adaptado al tipo que tenemos, el pelo de cada persona es diferente. Y lo que funciona en un caso no tiene porqué hacerlo en otro, de modo que se requiere un producto concreto. Como el tratamiento ICON de proteinas, desarrollado para ayudar a quien tiene el cabello debilitado o dañado a volver a tener un brillo natural. Y como este, el catálogo de productos de la marca abarca todas las necesidades que puede tener un cabello para su cuidado, protección y mantenimiento. Desde tintes de calidad para no dañar el pelo hasta tratamientos para el cuidado y protección de la barba, porque cuando hablamos de pelo no nos referimos únicamente al cabello.

ICON, calidad profesional al alcance de todos

A diferencia de otros productos capilares, que solo se pueden encontrar en peluquerías y centros de estilismo, toda la gama ICON está disponible para el público general. En Mar Chancosa Peluquería Online encontrarás toda la gama de productos que ofrece esta fantástica marca, que no deja de crecer y desarrollar nuevas formas de cuidar y proteger el cabello. Si buscas un pelo brillante, sano y bien tratado, no dejes de aprovechar las ventajosas condiciones que encontrarás en la tienda.